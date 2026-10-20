Vladao 42 godine, a onda je uslijedio brutalan kraj: Priča o Moameru Gadafiju

Prije petnaest godina, 20. oktobra 2011. godine, okončana je jedna od najdužih vladavina u savremenoj istoriji Afrike.

Moamer Gadafi, koji je više od četiri decenije upravljao Libijom, uhvaćen je i ubijen u blizini svog rodnog grada Sirta, dok se režim koji je djelovao gotovo nepobjedivo raspadao pred pobunom i vojnom intervencijom međunarodne koalicije.

Njegov pad označio je kraj jedne epohe, ali ne i početak stabilnosti. Libija je nakon njegove smrti ušla u dugotrajnu političku krizu, obilježenu borbom za vlast, djelovanjem naoružanih grupa i podjelama koje su nastavile da opterećuju zemlju.

Od vojnog oficira do vladara Libije

Moamer Gadafi rođen je 1942. godine u beduinskoj porodici u blizini Sirta. Vojno obrazovanje omogućilo mu je ulazak u krugove oficira koji su bili nezadovoljni tadašnjim političkim poretkom u Libiji, kojom je vladao kralj Idris Prvi.

Libija je u to vrijeme bila monarhija bogata naftom, ali su koristi od tog bogatstva bile neravnomjerno raspoređene. Na političkom planu, značajan uticaj imali su zapadni interesi i vojne baze, što je izazivalo nezadovoljstvo među dijelom stanovništva i vojnog vrha.

Gadafi je 1. septembra 1969. godine, sa grupom mladih oficira, izveo vojni udar dok je kralj Idris bio van zemlje. Monarhija je ukinuta, a nove vlasti proglasile su republiku. Gadafi je tada imao samo 27 godina.

Ubrzo je postao centralna figura novog poretka. Predstavljao se kao revolucionar koji želi da Libiju oslobodi stranog uticaja, kontrolu nad naftom stavi u službu države i stvori politički sistem drugačiji od zapadnih modela.

Više od 40 godina vlasti

Gadafi je Libijom vladao 42 godine, od 1969. do 2011. godine. Iako se vremenom odrekao formalnih najviših državnih funkcija, ostao je stvarni centar političke moći. Sistem koji je izgradio oslanjao se na ličnu lojalnost, bezbjednosne strukture, uticajne porodične i plemenske veze i kontrolu nad državnim resursima.

Njegova ideologija predstavljena je u „Zelenoj knjizi“, objavljenoj 1970-ih godina, u kojoj je kritikovao i kapitalizam i komunizam i zagovarao sopstveni model vlasti, nazvan džamahirija. Prema zvaničnoj verziji, to je trebalo da bude sistem neposredne narodne vlasti. U praksi, politička konkurencija bila je snažno ograničena, opozicija proganjana, a kritičari režima izloženi pritiscima i zatvaranju.

Slika njegove vladavine, međutim, nije bila jednostrana. Zahvaljujući prihodima od nafte, država je ulagala u zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu i socijalne programe. Libija je u određenim pokazateljima životnog standarda bila među razvijenijim zemljama Afrike. Ipak, ekonomski resursi nisu značili i političke slobode, a zavisnost institucija od jednog čovjeka pokazala se kao jedna od najvećih slabosti sistema.

Na međunarodnoj sceni Gadafi je dugo bio izolovan zbog podrške različitim oružanim grupama i povezanosti Libije sa terorističkim napadima. Posebno je ostao upamćen napad na avion „Pan Am 103“, koji se 1988. godine srušio iznad škotskog Lokerbija, pri čemu je poginulo 270 ljudi. Libija je kasnije prihvatila odgovornost za postupke svojih zvaničnika u tom slučaju i pristala na isplatu odštete porodicama žrtava.

Početkom dvijehiljaditih odnosi Tripolija sa zapadnim državama počeli su da se popravljaju. Libija je 2003. godine objavila da odustaje od programa razvoja oružja za masovno uništenje, a uslijedilo je postepeno ukidanje međunarodnih sankcija. Gadafi je ponovo postao partner zapadnih vlada, naročito u saradnji protiv terorizma i u pitanjima migracija.

Arapsko proljeće i početak kraja

Početkom 2011. godine talas protesta poznat kao Arapsko proljeće zahvatio je arapski svijet. Poslije pada vlasti u Tunisu i Egiptu, nemiri su izbili i u Libiji. Protesti su u februaru prerasli u oružanu pobunu protiv Gadafijevog režima.

Vlasti su odgovorile silom, a sukobi su se brzo proširili. Režim je pokušao da zadrži kontrolu nad ključnim gradovima, dok su pobunjenici formirali vlastite strukture i tražili međunarodnu podršku.

U martu 2011. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je Rezoluciju 1973, kojom je odobrena zaštita civila, uključujući uspostavljanje zone zabrane leta. Uslijedili su vazdušni udari međunarodne koalicije, a operaciju je kasnije preuzeo NATO.

Intervencija je značajno promijenila odnos snaga na terenu. Pobunjenici su, uz podršku vazdušnih udara, postepeno napredovali, a Gadafijev režim gubio je teritoriju i saveznike. U avgustu su protivnici vlasti ušli u Tripoli, čime je faktički okončana kontrola režima nad glavnim gradom.

Gadafi, međutim, nije odmah uhvaćen. Napustio je Tripoli i povukao se prema Sirtu, jednom od posljednjih velikih uporišta njegovih snaga. Grad je postao poprište žestokih borbi.

Posljednji sati u Sirtu

Dana 20. oktobra 2011. godine, dok su snage koje su se borile protiv njegovog režima završavale operaciju u Sirtu, Gadafi je pokušao da napusti grad u konvoju vozila. Konvoj je bio izložen napadima iz vazduha, a Gadafi je potom pronađen u blizini mjesta napada.

Okolnosti njegovog hvatanja i smrti i danas su predmet sporova i istraga. Snimci koji su se pojavili nakon događaja prikazivali su ga živog, ali teško povrijeđenog, okruženog naoružanim borcima. Ubrzo je objavljeno da je mrtav.

Prema izvještajima međunarodnih organizacija, postojali su ozbiljni razlozi za sumnju da je ubijen nakon što je zarobljen, umjesto da mu bude suđeno. Organizacije za ljudska prava tražile su nezavisnu istragu, a njegova smrt ostala je jedan od najspornijih trenutaka libijskog ustanka.

Tako je okončana vladavina čovjeka koji je decenijama kontrolisao gotovo sve poluge moći u zemlji, a koji je na kraju ostao bez institucionalne zaštite i političkih saveznika.

Šta je Libija dobila, a šta izgubila njegovim padom?

Gadafijev pad dočekan je kao pobjeda nad dugogodišnjom autoritarnom vlašću. Za mnoge Libijce predstavljao je priliku za slobodnije društvo, politički pluralizam i odgovornije institucije. Ipak, rušenje režima nije pratila izgradnja stabilnog državnog sistema.

Naoružane grupe koje su učestvovale u pobuni zadržale su značajan uticaj, a privremene vlasti nisu uspjele da uspostave trajnu kontrolu nad cijelom teritorijom. Zemlja je u narednim godinama bila izložena novim oružanim sukobima, suparništvu političkih centara i uticaju stranih sila.

Libija je doživjela dugotrajnu podjelu između suparničkih institucija i oružanih formacija, dok su nafta, glavni izvor prihoda, često postajala sredstvo političkog pritiska. Pad Gadafija nije sam po sebi stvorio sve te probleme, ali je otkrio koliko su državne institucije bile zavisne od njegove lične vlasti i koliko je malo mehanizama postojalo za uredan prenos moći.

Petnaest godina kasnije, Gadafijevo nasljeđe ostaje duboko podijeljeno. Za jedne je bio vođa koji je branio suverenitet zemlje i koristio naftno bogatstvo za socijalne programe. Za druge je bio autoritarni vladar koji je gušio slobode, koncentrisao moć i ostavio iza sebe sistem nesposoban da preživi njegov odlazak.

Njegova smrt okončala je jednu vladavinu, ali nije riješila pitanje koje je ostalo iza nje: kako izgraditi stabilnu državu nakon decenija vlasti koncentrisane u rukama jednog čovjeka.