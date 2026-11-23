Saobraćaj na magistralnom putu Gacko – Nevesinje kod mosta na Gračanici, u blizini Rudnika i termoelektrane (RITE) Gacko, odvija se u otežanim uslovima zbog zaleđenog i veoma klizavog kolovoza.

Prema dostupnim informacijama, na ovoj dionici već je zabilježena jedna saobraćajna nezgoda, što dodatno ukazuje na povećan rizik za sve učesnike u saobraćaju u ovom području, navode gatački vatrogasci.

Vozačima se upućuje apel da smanje brzinu, prilagode vožnju trenutnim vremenskim i putnim prilikama te da kroz ovu zonu prolaze uz maksimalan oprez i držanje bezbjednog odstojanja.

"Ne rizikujte, vozite pažljivo kako biste bezbjedno stigli na odredište", poručuje se u upozorenju.