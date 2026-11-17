Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, a mjestimično gusta magla smanjuje vidljivost i usporava vožnju na pojedinim dionicama u kotlinama i duž rijeka.
Na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Povremene obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica - Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova.
Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.
Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za putnička vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila.
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