Vozači u Srpskoj za volanom i nakon oduzimanja vozačke dozvole

Od januara do septembra 2026. godine iz saobraćaja je isključeno ukupno 17.124 vozača. Među njima i 522 vozača koji su vozili u periodu kada im je upravljanje motornim vozilom bilo zabranjeno.

Po istom osnovu u 2025. godini isključeno je 714 vozača, u 2024. godini 512, u 2023. godini 417, dok je u 2022. godini isključeno 478 vozača.

Ove brojke su pokazatelj da vozači u Srpskoj nemaju problem da ponovo sjednu za volan i voze, čak i onda kada im je vozačka dozvola oduzeta.

Za vožnju tokom trajanja zabrane prijete kazne koje očigledno ne plaše dovoljno nesavjesne vozače.

"Licu kome je oduzeta vozačka dozvola, koje se zatekne da upravlja motornim vozilom izriče se novčana kazna u iznosu od 400km do 1000km te mu se ističe dodatna zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci, kao i dodatna dva kaznena boda", rekao je Aleksandar Jokić, pravnik.

Vožnja bez vozačke dozvole postaje sve veći problem na putevima Srpske. Veće kazne odvratile bi jedan dio vozača da čine ovaj prekršaj ali bi svejedno ostao problem sa vozačima koji imaju više hiljada neplaćenih novčanih kazni smatra Milija Radović.

"Zato što će oni ponovo gomilati kaznu po kaznu itd. dok se ne nađe način da se ti vozačima stane u kraj", rekao je Milija Radović, rukovodilac Agencije za bezbjednost saobraćaja.

Neophodno je razmisliti i o drugim mjerama i oštrijim kaznama.

Banja Luka Umjesto saobraćajne revolucije Banjalučani dobili saobraćajni kolaps

"Evo i u Srbiji imate i zatvorske kazne dakle to se može smatrati i kao krivično djelo sve zakonom možete regulisati da recimo vožnja iako vam je oduzeta vozačka a vi i dalje vozite da se to može smatrati kao krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju i za koje je predviđena kazna zatvora. Na taj način će onaj ko ima namjeri da to uradi zapitati se da li baš da toliko rizikuje i ode u zatvor", dodao je Milija.

Iako zakon predviđa visoke novčane iznose i dodatne kaznene bodove, praksa pokazuje da trenutni sistem teško izlazi na kraj sa onima koji ove mjere ignorišu. Usvajanje prakse iz regiona moglo bi preventivno djelovati i na nesavjesne vozače u Republici Srpskoj.