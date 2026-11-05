Vraća nam se preko 20 stepeni: Evo i kada tačno

U Bosnu i Hercegovinu vraća se nešto toplije vrijeme sa temperaturama preko 20 stepeni, a poznati meteorolog Nedim Sladić otkrio je i kada to možemo očekivati.

Dosadašnji hladniji period u Bosni i Hercegovini početkom druge dekade novembra mogao bi zamijeniti natprosječno topao, uz dnevne temperature uglavnom iznad 15 stepeni Celzijusa, najavio je meteorolog Nedim Sladić.

Prema njegovoj prognozi, na sjeveroistoku Bosne lokalno bi mogao biti izmjeren i 21 stepen, uz više sunčanih intervala.

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Zatopljenje, međutim, neće donijeti jednaku vremensku sliku svim krajevima. U Hercegovini se očekuju češće padavine, prenosi "Oslobođenje".

Kada se očekuje porast temperatura?

Sladić promjenu najavljuje početkom druge dekade novembra, odnosno početkom perioda od 11. do 20. novembra.

Kako objašnjava, porast temperatura povezan je sa izraženijim južnim visinskim strujanjem na prednjoj strani prostranog poremećaja u zapadnom Sredozemlju.

“Početkom druge dekade novembra mjeseca izgledno je da ćemo biti pod uticajem izraženijeg južnog visinskog strujanja na prednjoj strani prostranog poremećaja u zapadnom Sredozemlju, što će usloviti porast temperatura vazduha u Bosni i Hercegovini”, naveo je Sladić.

Gdje bi temperatura mogla dostići 21 stepen?

Prema njegovoj najavi, dnevne temperature u većini zemlje prelaziće 15 stepeni, dok bi najviše vrijednosti lokalno mogle biti zabilježene na sjeveroistoku Bosne.

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"Natprosječno topao period zamijeniće dosadašnji hladniji, sa dnevnim vrijednostima temperatura vazduha u većini zemlje iznad 15 stepeni, a na sjeveroistoku Bosne lokalno do 21 stepen, gdje prognoziramo više sunčanih intervala", istakao je.

Vrijednost od 21 stepen odnosi se na pojedina mjesta na sjeveroistoku Bosne, a ne na cijelu zemlju.

Kakvo vrijeme očekuje Hercegovinu?

Dok se na sjeveroistoku Bosne očekuje više sunčanih intervala, Hercegovina bi, prema Sladićevoj prognozi, mogla imati češće padavine.

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Najavljeno zatopljenje zato ne znači i stabilno, sunčano vrijeme u svim dijelovima BiH.

Sladić u ovoj najavi nije precizirao količine padavina niti tačan raspored kiše po danima.