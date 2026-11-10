Logo

Za ljubav nikad nije kasno: Dvoje penzionera se vjenčalo u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 08:09

Komentari:

0
Dvije zlatne burme jedna pored druge.
Foto: Pexels/Bruno Mattos

Da za ljubavi nikada nije kasno potvrđuju podaci o vjenčanima u Banjaluci prethodnog vikenda.

Naime, tokom vikenda dvoje penzionera izgovorilo je sudbonosno DA.

Riječ je o Simi i Veselka Cvijetić, penzioner, piše "Glas".

Među ostalim vjenčanim za vikend su:

"Dragan Milošević, elektrotehničar računara i Mirjana Kalabić, psiholog; Grujo Pejaković, ekonomista i Nikolina Čegar, turistički tehničar; Igor Kovačević, instalater i Milica Stojičić, dipl. ekolog; Slobodan Marić, veterinarski tehničar i Maja Vidović, dipl. informatičar; Darko Blažević, prehrambeni tehničar i Miljana Brkljača, maturant gimnazije; Miroslav Knežević, ugostiteljski tehničar i Rada Perić, medicinska sestra; Siniša Vuković, dipl. inženjer elektrotehnike i Nataša Jović, dr medicine; Danijel Kočić, automehaničar i Milica Trivić, tehničar logistike i špedicije; Ljubiša Gajić, dr medicine i Ruža Kojić, medicinska sestra; Luka Milaković, kulinarski tehničar i Teodora Bjelić, CNC tehničar; Marko Dragojević, mašinski tehničar i Milica Nikolić, zubno-stomatološki tehničar.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vjenčanje

Penzioneri

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Fotografija ulice tokom tmurnog jesenjeg jutra.

Društvo

Vidljivost smanjena zbog magle: U ovim dijelovima povećana opasnost od odrona

1 h

0
Slatka beba u bijeloj odjeći, iznenađenog izraza lica, u zatvorenom prostoru.

Društvo

Bejbi bum: Srpska bogatija za 30 beba

1 h

1
Crkva je organski nastavak one iste zajednice (eklisije) koja je rođena prilikom Silaska Duha Svetog, na dan Pedesetnice, u Jerusalimu

Društvo

Slavimo Svetog Arsenija Sremca: Jedan običaj treba ispoštovati za zaštitu porodice

1 h

0
Nakon Srbije, zemalja regiona, ali i svijeta, odakle je krenuo ovaj jezivi trend, koji podsjeća na filmove strave i užasa, došao je i u Banjaluku.

Društvo

Policija razriješila slučaj „časnih sestara“ koje su plašile djecu

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima