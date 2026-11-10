Za ljubav nikad nije kasno: Dvoje penzionera se vjenčalo u Banjaluci

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Da za ljubavi nikada nije kasno potvrđuju podaci o vjenčanima u Banjaluci prethodnog vikenda.

Naime, tokom vikenda dvoje penzionera izgovorilo je sudbonosno DA. Riječ je o Simi i Veselka Cvijetić, penzioner, piše "Glas". Među ostalim vjenčanim za vikend su: "Dragan Milošević, elektrotehničar računara i Mirjana Kalabić, psiholog; Grujo Pejaković, ekonomista i Nikolina Čegar, turistički tehničar; Igor Kovačević, instalater i Milica Stojičić, dipl. ekolog; Slobodan Marić, veterinarski tehničar i Maja Vidović, dipl. informatičar; Darko Blažević, prehrambeni tehničar i Miljana Brkljača, maturant gimnazije; Miroslav Knežević, ugostiteljski tehničar i Rada Perić, medicinska sestra; Siniša Vuković, dipl. inženjer elektrotehnike i Nataša Jović, dr medicine; Danijel Kočić, automehaničar i Milica Trivić, tehničar logistike i špedicije; Ljubiša Gajić, dr medicine i Ruža Kojić, medicinska sestra; Luka Milaković, kulinarski tehničar i Teodora Bjelić, CNC tehničar; Marko Dragojević, mašinski tehničar i Milica Nikolić, zubno-stomatološki tehničar.

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