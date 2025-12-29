Za stipendiste Fonda ''Dr Milan Jelić'' 750.000 KM: Objavljena konačna rang lista

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske i Fond "Dr Milan Jelić" objavili su konačnu rang-listu za dodjelu stipendija na kojoj je 221 student sva tri ciklusa studija u tekućoj akademskoj godini, a ukupni budžet je 750.000 KM.

Na konkurs Ministarstva i Fonda za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu pristiglo je ukupno 248 prijava, od čega je 221 student zadovoljio uslove propisane konkursom, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Studentima prvog ciklusa studija koji studiraju na javnim na univerzitetima u Srpskoj i BiH dodijeljeno je ukupno 65 stipendija u mjesečnom iznosu od po 400 KM u devet rata, a studentima prvog ciklusa studija koji ne studiraju na javnim univerzitetima u Srpskoj i BiH dodijeljeno je ukupno sedam stipendija od po 400 KM u devet mjesečnih rata.

Studentima na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu dodijeljeno je ukupno 40 stipendija.

Stipendije studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori iznose 500 KM, koje se isplaćuju u devet mjesečnih rata, te 800 KM u devet mjesečnih rata za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

Studentima drugog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu dodijeljeno je osam godišnjih stipendija u iznosu od po 5.000 KM.

Studentima trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu dodijeljeno je 11 godišnjih stipendija u iznosu od po 10.000 KM za tekuću akademsku godinu.

U saopštenju je istaknuto da su dobitnici stipendije Fonda "Dr Milan Jelić" za tekuću akademsku godinu uspješni studenti prestižnih visokoškolskih ustanova poput Univerziteta Prinston, Univerziteta u Beču, Univerziteta Pariz-Sakle, Tehničkog univerziteta u Berlinu, Univerziteta u Edinburgu i Univerziteta Floride.

Konačna rang-lista dostupna je na internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske i Fonda "Dr Milan Jelić".