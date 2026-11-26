Za tri dana vakcinacije protiv gripa u banjalučkoj ambulanti Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske utrošeno je 1.800 doza komercijalne vakcine protiv sezonskog gripa, rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

"Ukoliko se vakcinacija nastavi ovim tempom i preostale doze će biti ubrzo utrošene", navode iz Instituta.

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Kako su naglasili, vakcinacija je najvažnija mjera prevencije jer smanjuje mogućnost obolijevanja od gripa koja je sama po sebi iscrpljujuća bolest, smanjuje rizik od aktivacije i komplikacija postojeće hronične bolesti (astme, dijabetesa, srčanih bolesti i drugih), smanjuje rizik hospitalizacija zbog upale pluća i smanjuje mogućnost prenosa bolesti na ljude u okruženju.

Za sticanje imuniteta potrebne su dvije do tri sedmice nakon vakcinacije.

Vakcinacija se, kako su naveli u Institutu, posebno preporučuje hroničnim bolesnicima, starijim osobama, osobama koje su profesionalno ili privatno u kontaktu sa onima koji pripadaju rizičnim grupama, svim zdravstvenim radnicima i zaposlenim u sektorima i službama od javnog značaja, osobama koje njeguju malu djecu.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske počeo je 19. novembra sa vakcinacijom protiv gripa, za šta je obezbijeđeno 18.000 besplatnih vakcina, kao i 2.500 doza za komercijalnu upotrebu.

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Besplatne vakcine za kategorije stanovništva koje na to imaju pravo daju se u domovima zdravlja, a cijena vakcine za komercijalnu upotrebu nije mijenjala i iznosi 35 KM.

Osobe koje žele da se vakcinišu o vlastitom trošku mogu to da učine radnim danom od 8.00 do 14.00 časova u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci u Ambulanti za imunizaciju, koja se nalazi u zgradi pored Muzičke škole.

(Srna)