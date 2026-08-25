„Zaštitimo djecu u saobraćaju“: Đaci ponovo na ulicama

„Zaštitimo djecu u saobraćaju“, kampanja je Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a koja je pokrenuta u susret početku nove školske godine.

„Policijski službenici, tradicionalno, na početku svake školske godine provode akciju 'Zaštitimo djecu u saobraćaju', koja traje od sredine mjeseca avgusta pa do 30. septembra. Mi ovu akciju provodimo u tri faze. Prva faza se ogleda u pregledanju saobraćajne signalizacije i obilaska škola, te u saradnji sa upravljačem puta kao i u otklanjanju uočenih nedostataka. Druga faza je faza edukativnog karaktera, kada policijski službenici u školama drže predavanja djeci i ukazuju na pravila učestvovanja u saobraćaju. Treća faza se ogleda u pojačanom prisustvu policijskih službenika u blizini škola“, rekao je pomoćnik komandira Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja, Slobodan Kalamanda za ATV.

Kako Kalamanda navodi, početkom školske godine pojačan je broj ne samo vozila već i pješaka, od kojih često budu najbrojniji oni najmlađi, a na koje se treba posebno skrenuti pažnja i povesti računa o njihovoj bezbjednosti, a zbog čega se svake godine, tradicionalno sprovode ovakve akcije.

Pozitivan rezultat

Preduzimanjem ovakvih akcija dolazi se do pozitivnih rezultata gdje na području PS za bezbjednost saobraćaja u protekloj školskoj godini nije evidentirana ni jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala djeca.

„Najugroženija kategorija, da kažemo jesu đaci prvaci i to zato jer po prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju i zato što su oni jako mali da shvate značaj nepropisnog učestvovanja u saobraćaju“, poručuje Kalamanda.

Vozači i pješaci

„Kada krene školska godina, vozači koji se kreću posebno u blizini škola, treba da obrate pažnju na ta mjesta kao na posebne zone saobraćaja. Da prilagode brzinu uslovima saobraćaja, da obrate pažnju na pješačke prelaze i na kretanje pješaka. To su neke osnovne stvari na koje bi vozači trebalo da obrate pažnju“, rekao je Kalamanda.

Neprilagođena brzina jedan je od primarnih uzroka saobraćajnih nezgoda na putevima u Republici Srpskoj, te pripadnici policije apeluju na sve vozače da brzinu prilagode, posebno u blizinama škola kako bi svoje vozilo u svakom trenutku mogli bezbjedno da zaustave.

Prilagođena brzina kretanja

„Prilagođena brzina je ona brzina u kojoj je vozač dužan prilagoditi kretanje uslovima i stanju saobraćaja, gustini saobraćaja, tako da u svakom trenutku bezbjedno može zaustaviti vozilo pred nekom preprekom“, kazao je Kalamanda te naglašava da se neprilagođena brzina razlikuje od one propisane zakonom.

Nepropisno parkiranje vozila

Kalamanda je upozorio i na nepropisno parkiranje jer je neophodno obratiti pažnju gdje se parkira vozilo što može ugroziti one najmanje ukoliko im to onemogućava kretanje po trotoaru, prilazak autobusu ili kretanje samo po sebi.

Pored gore navedenih problema sa kojima se mogu suočiti učesnici u saobraćaju tu su i loša preglednost, gledanje u telefon, kao i druge stvari, a na koje je neophodno obratiti pažnju, pratiti i poštovati propise kako bi se izbjegle saobraćajne nezgode i nesreće.

„Ja apelujem na sve vozače da poštuju brzinu kretanja vozila jer neprilagođena brzina je glavni uzročnik saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama jer jedan momenat nepažnje može da promijeni nečije živote zauvijek“, rekao je Kalamanda.