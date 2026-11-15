Zemljotres u BiH: Građani prijavili snažno podrhtavanje i neobičnu buku

Podrhtavanje tla zabilježeno je jutros, 15. novembra, u 5.45 časova u BiH, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Nakon zemljotresa, građani su na stranici EMSC-a ostavljali komentare o tome kako su osjetili podrhtavanje. Prijave su, između ostalog, stigle iz sarajevskih naselja Kobilja Glava, Koševsko i Velešići.

Jedan od stanovnika Kobilje Glave naveo je da je na osmom spratu zgrade čuo snažan udar, ali da nije osjetio ljuljanje.

Drugi građanin iz istog naselja opisao je podrhtavanje kao snažno, ali kratkotrajno. Ljuljanje je osjetio i stanovnik Velešića.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 29 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/wvJb2b4Cnz — EMSC (@LastQuake) November 15, 2026

U komentarima su se mogli pročitati i opisi poput: „Koševsko, lagano“, „Kratko, Velešići“, „Zaljuljalo se uz veliku buku poput eksplozije, ali je brzo prošlo. Blizu Vječne vatre sam“ i „Čulo se kao da je nešto palo na zgradu“.

Prema trenutno dostupnim podacima na stranici EMSC-a, nisu navedeni magnituda, dubina ni tačna lokacija epicentra zemljotresa, prenosi Avaz.