Žene vode manje od trećine poslova u Njemačkoj, a ova zemlja je na vrhu EU

Žene su prošle godine zauzimale svega 30,3 odsto rukovodećih pozicija u Njemačkoj, što je znatno manje od prosjeka Evropske unije, koji iznosi 35,9 odsto. Pokazuju to podaci Evrostata koje je objavio njemački Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Uprkos visokoj zaposlenosti žena, njihov udio na rukovodećim pozicijama u Njemačkoj gotovo se nije promijenio u posljednjih deset godina.

Prema podacima za 2025. godinu, na rukovodećim pozicijama u Njemačkoj radilo je oko 1,3 miliona muškaraca i 569.100 žena.

To znači da su muškarci zauzimali gotovo 70 odsto rukovodećih mjesta.

Švedska na prvom mjestu u EU

Najveći udio žena na rukovodećim pozicijama među članicama Evropske unije imala je Švedska, gdje su žene zauzimale 44,4 odsto tih mjesta.

Slijede Letonija sa 43,8 odsto i Estonija sa 43,1 odsto. Njemačka je sa udjelom od 30,3 odsto znatno ispod prosjeka EU, koji iznosi 35,9 odsto.

Za deset godina napredak od samo jednog procentnog poena

Posebno se ističe spor napredak Njemačke tokom posljednje decenije.

Godine 2015. žene su zauzimale 29,3 odsto rukovodećih pozicija, dok je 2025. godine njihov udio iznosio 30,3 odsto. Riječ je o povećanju od svega jednog procentnog poena.

U istom periodu prosjek Evropske unije porastao je za četiri procentna poena.

Najveći napredak ostvarila je Malta, gdje je udio žena na rukovodećim pozicijama povećan za 13,9 procentnih poena.

Slijede Estonija sa rastom od 12 procentnih poena i Austrija sa 7,5 procentnih poena.

Žene čine gotovo polovinu zaposlenih u Njemačkoj

Nizak udio žena na rukovodećim pozicijama posebno je upadljiv kada se uporedi sa njihovim udjelom u ukupnoj zaposlenosti.

Žene su 2025. godine činile 47,1 odsto svih zaposlenih u Njemačkoj, što je nešto više od prosjeka Evropske unije od 46,5 odsto.

Drugim riječima, iako čine gotovo polovinu zaposlenih, žene u Njemačkoj zauzimaju manje od trećine rukovodećih mjesta.

U njemačkoj vladi žene su znatno zastupljenije

Situacija je drugačija kada je riječ o političkim funkcijama. Prema podacima Evropskog instituta za ravnopravnost polova, žene su u trećem tromjesečju 2026. godine činile 42,6 odsto članova njemačke vlade.

Time je Njemačka premašila prosjek EU, koji iznosi 33,5 odsto.

Najveći udio žena u nacionalnim vladama imala je Finska sa 56,7 odsto, a slijedi Danska sa 52,4 odsto.

U Švedskoj su žene i muškarci bili jednako zastupljeni, sa udjelom od po 50 odsto.

(Indeks)