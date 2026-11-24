Bivši švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović navodno će glumiti u seriji „MobLand“, koja se emituje na platformi Paramaunt+.

Prema pisanju medija, trebalo bi da tumači ulogu negativca, a glumačku postavu predvodi Tom Hardi, koji igra glavnog junaka Harija da Souzu.

Druga sezona serije nedavno je završena, a Ibrahimović bi glumačkoj ekipi trebalo da se pridruži u trećoj sezoni.

„Dolazak Zlatana u ekipu izazvao je veliko uzbuđenje. Serija već okuplja brojne zvijezde, ali ovo neočekivano pojačanje sigurno će povećati njenu popularnost i privući dodatnu pažnju. Zlatan je svojom građom idealan za ulogu negativca, a sa 196 centimetara visine djeluje zaista impresivno“, rekao je za britanski „San“ izvor blizak produkciji serije.

Karijera nakon fudbala

Ibrahimović je fudbalsku karijeru završio u ljeto 2023. godine, a ubrzo nakon toga postao je strateški savjetnik Milana.

Tokom Svjetskog prvenstva 2026. godine radio je kao stručni komentator američke televizijske mreže „Foks sports“, zajedno sa Tjerijem Anrijem, prenosi „Indeks.hr“.

Gluma mu nije strana. Njegov život i karijera bili su tema dokumentarnog filma „Bekoming Zlatan“ i biografskog igranog filma „Ja sam Zlatan“, a pojavljivao se i u sportskim dokumentarnim serijalima.

Na filmu je debitovao 2023. godine u ostvarenju „Asteriks i Obeliks: Srednje kraljevstvo“, u kojem je tumačio rimskog vojnika Antivirusa.