Planiranje ljetovanja naredne godine moglo bi biti znatno skuplje za milione putnika širom Evrope.

Aviokompanije upozoravaju na novi talas poskupljenja avionskih karata, ali i smanjenje broja raspoloživih sjedišta, a kao glavni razlog navode drastičan rast cijena avionskog goriva.

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Među najglasnijim upozorenjima je ono koje dolazi iz Rajanera, najveće evropske aviokompanije po broju prevezenih putnika. Iz ove kompanije procjenjuju da bi cijene kratkih evropskih letova mogle značajno porasti, a izvršni direktor Majkl O'Leari ranije je upozorio da bi poskupljenja mogla dostići čak 20 posto.

Glavni problem predstavlja kerozin, odnosno gorivo koje koriste avioni. Njegova cijena gotovo se udvostručila u odnosu na period prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Prema podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni prevoz (IATA), tona avionskog goriva krajem februara 2026. godine koštala je oko 700 dolara. Nakon početka američkih napada na Iran uslijedio je snažan rast, pa je cijena u aprilu dostigla oko 1.800 dolara po toni. Iako je kasnije došlo do pada, tokom druge sedmice novembra cijena je i dalje iznosila 1.341 dolar.

Aviokompanije već smanjuju broj sjedišta

Pored skupljeg goriva, dodatni problem za putnike predstavlja i smanjenje kapaciteta aviokompanija. Pojedini prevoznici već su počeli redukovati broj raspoloživih mjesta kako bi ublažili rast troškova poslovanja.

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Britanska aviokompanija Jet2.com, koja prevozi veliki broj putnika iz Velike Britanije prema Španiji, odlučila je smanjiti ponudu za 240.000 sjedišta tokom zimske sezone.

Iz kompanije su pojasnili da je ova odluka odgovor na veliki udio potrošnje avionskog goriva za koji nemaju unaprijed osigurane cijene.

Jet2.com je za naredno ljeto osigurao cijenu za samo 50 posto planiranih potreba za gorivom, dok je za predstojeću zimsku sezonu taj udio znatno veći i iznosi 91 posto.

Slične probleme očekuju i druge velike aviokompanije. Rajaner upozorava da bi, ukoliko se sukob na Bliskom istoku brzo ne okonča, cijene avionskog goriva mogle ostati visoke najmanje do duboko u 2027. godinu.

Evropske aviokompanije pod sve većim pritiskom

Rast cijena goriva već se odražava i na poslovne rezultate velikih kompanija. IAG, grupacija koja obuhvata British Airways, Iberiju, Vueling, Aer Lingus i Level, zabilježila je pad dobiti od 16,2 posto u periodu od januara do septembra.

Istovremeno, troškovi goriva porasli su za približno 30 odsto na godišnjem nivou, što je kompaniji donijelo dodatnih 570 miliona evra troškova.

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Situaciju dodatno komplikuju problemi evropske industrije prerade nafte. Prema podacima španskog udruženja industrije goriva, Evropa je u posljednjih 15 godina izgubila četvrtinu svojih kapaciteta za preradu nafte. Kao razlozi navode se regulatorni pritisci, nedovoljna ulaganja i zastarjela postrojenja, zbog čega evropske rafinerije sve teže konkurišu proizvođačima iz drugih dijelova svijeta.

Sve navedeno ukazuje na to da bi putnici tokom ljeta 2027. godine mogli plaćati znatno više za avionski prevoz, uz istovremeno manju ponudu letova i sjedišta, prenosi RadioSarajevo.

Za one koji već planiraju godišnje odmore, to bi moglo značiti da će pravovremeno planiranje putovanja i rezervacija karata postati još važniji nego ranijih godina, piše španski El Pais.