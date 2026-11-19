Kako je moguće da pečenje u Srbiji poskupljuje, dok cijena živih svinja pada? Predstavnici domaćih stočara upozoravaju na nesrazmjeru između maloprodajnih i otkupnih cijena, kao i na sve teži položaj proizvođača.

Cijene prasetine i jagnjetine rastu uoči sezone slava i novogodišnjih praznika, ali od poskupljenja pečenja korist nemaju domaći stočari. Naprotiv, otkupne cijene svinja padaju, farme se zatvaraju, a domaći proizvođači sve teže mogu da pokriju troškove proizvodnje, upozorila je za "RTS" Sanja Čelebićanin, predsjednica Udruženja odgajivača svinja Srbije.

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Jedan od glavnih problema domaćeg svinjarstva, kako ocjenjuje, jeste uvoz jeftinijeg mesa iz Evrope, koji potiskuje domaću proizvodnju.

Udruženje odgajivača svinja već gotovo dvije godine traži da se ispitaju razlike između podataka Uprave carina Srbije i Evrostata o uvozu svinjskog mesa, za koje tvrdi da iznose oko 30.000 tona.

Čelebićanin rješenje vidi u boljoj kontroli uvoza, ugovorenoj proizvodnji i primjeni postojećih propisa, upozoravajući da će za oporavak svinjarstva biti potrebno najmanje tri godine.