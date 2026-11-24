Cijene nafte danas su pale na najniži nivo u posljednja tri meseca, pri čemu je sjevernomorska nafta Brent pojeftinila na oko 89,5 dolara po barelu.

Istovremeno je američka sirova nafta pala na približno 80,5 dolara, pod uticajem povećanja ponude iz Libije i većih isporuka sa Bliskog istoka, prenio je Trejding ekonomiks.

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Pad cijena usledio je nakon ponovnog pokretanja libijskog naftovoda Šarara, dok je Nacionalna naftna korporacija Libije saopštila da je sirova nafta počela da puni skladišne rezervoare u postrojenju Akakus u Zaviji.

Prethodno je upozoreno da bi obustava rada naftovoda mogla da smanji proizvodnju za oko 350.000 barela dnevno.

Prema novembarskom izvještaju Međunarodne agencije za energetiku (IEA), globalna ponuda nafte prvi put od početka rata sa Iranom premašila je potražnju, a očekuje se da će višak biti zabilježen i u četvrtom kvartalu ove godine.

Na tržište su uticali i podaci o prolasku nafte kroz Ormuski moreuz.

Prema podacima analitičke kompanije Kpler, prosječan protok nafte kroz taj moreuz iznosio je oko 9,5 miliona barela dnevno tokom deset dana zaključno sa 19. novembrom, u poređenju sa 12,2 miliona barela dnevno u oktobru.

Uprkos nastavku vojnih aktivnosti na Bliskom istoku tokom vikenda, napadi nisu uspjeli da zaustave pad cijena.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je ispalila rakete i dronove na američke položaje u Bahreinu, dok su jemenski Huti tvrdili da su pogodili saudijsku rafineriju Rabig.

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Američki predsjednik Donald Tramp nagovijestio je da će pregovorima biti dato dodatno vrijeme, ali je upozorio da bi vojna akcija mogla da bude nastavljena naredne godine ukoliko razgovori ne urode plodom.

Očekivanja o mogućem diplomatskom rješenju, zajedno sa povećanjem ponude na tržištu, dodatno su uticala na cijene nafte.

(sputniknews.com)