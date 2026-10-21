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Cijene nafte ponovo rastu: Brent dostigao 109 dolara, tržište strahuje od novih poremećaja!

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21.10.2026 08:12

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte na svjetskim tržištima jutros su porasle za 0,78 odsto, dok trgovci i investitori procjenjuju rizike za snabdijevanje nakon novih napada na brodove u blizini Ormuskog moreuza i otvorenih prijetnji saudijskoj energetskoj infrastrukturi.

Prema jutrošnjim podacima sa berzi, cijene su zabilježile rast na obje referentne svjetske berze.

Nafta „Brent“, koja predstavlja evropsko referentno mjerilo, poskupjela je za 0,78 odsto, dostigavši cijenu od 109,64 dolara po barelu.

Nafta VTI, američko referentno mjerilo, takođe je porasla za 0,78 odsto, pa se jutros prodavala po cijeni od 98,58 dolara po barelu.

Jutrošnji rast uslijedio je nakon jučerašnjeg blagog smirivanja tržišta, kada su cijene nafte pale za 0,69 odsto.

Podsjetimo, cijena nafte ranije ove sedmice dostigla je najviši nivo u posljednjih pet mjeseci, kada je barel koštao čak 111,99 dolara.

Najnoviji podaci pokazuju da pritisci na tržištu i dalje traju, dok zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju nastavlja da utiče na kretanje cijena.

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Tagovi :

Nafta

tržište

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