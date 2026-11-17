Ukupni depoziti domaćih sektora u Bosni i Hercegovini na kraju septembra iznosili su 41,05 milijardi KM, što je za 145,6 miliona KM ili 0,4 odsto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Centralne banke BiH.

Najveći mjesečni rast zabilježen je kod stanovništva, čiji su depoziti povećani za 208,2 miliona KM ili jedan odsto.

Istovremeno, depoziti privatnih preduzeća porasli su za 71,2 miliona KM (0,8 odsto), nefinansijskih javnih preduzeća za 35,9 miliona KM (1,8 odsto), dok su ostali domaći sektori zabilježili povećanje od 22,5 miliona KM (jedan odsto).

S druge strane, depoziti vladinih institucija smanjeni su za 192,2 miliona KM, odnosno 3,2 odsto.

Podaci Centralne banke pokazuju da građani najveći dio novca drže na transakcionim računima, na koje otpada 51,4 odsto ukupnih depozita stanovništva. Depoziti po viđenju čine 19,3 odsto, dok je u oročenim depozitima 29,3 odsto novca.

Posmatrano na godišnjem nivou, ukupni depoziti u BiH povećani su za 4,82 milijarde KM, što predstavlja rast od 13,3 odsto.

Najveći doprinos ovom povećanju dali su građani, čiji su depoziti za godinu dana porasli za 2,5 milijardi KM ili 13,3 odsto.

U okviru depozita stanovništva, novac na transakcionim računima povećan je za 17,3 odsto, depoziti po viđenju za 7,2 odsto, a oročeni depoziti za 10,7 odsto.

Rast je zabilježen i kod ostalih sektora. Depoziti vladinih institucija na godišnjem nivou povećani su za 1,04 milijarde KM (21,5 odsto), a privatnih preduzeća za 880,5 miliona KM (10,4 odsto).

Nefinansijska javna preduzeća zabilježila su godišnji rast depozita od 92,8 miliona KM (4,8 odsto), dok su depoziti ostalih domaćih sektora povećani za 292,1 milion KM (14,2 odsto), saopšteno je iz Centralne banke BiH.