HE na Drini u gubitku 1,48 miliona KM: Za sve krivi maćehinski odnos matičnog preduzeća i niska cijena

U izvještaju koji su napisali u preduzeću HE na Drini a u koji ATV ima uvid stoji da ovi pogoni proizvode najviše struje po radniku, ali je prodaju po najnižoj cijeni.

Hidroelektrana na Drini poslovala je sa neto gubitkom od 1,48 miliona maraka u prvih devet mjeseci ove godine, iako je prema uporednoj analizi poslovanja tri hidroelektrane iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske imala najveću proizvodnju po radniku i najniže poslovne rashode po jedinici proizvedene električne energije.

Kao ključni razlog negativnog poslovanja u ovom preduzeću navode nisku prodajnu cijenu električne energije, koja iznosi 35 KM po megavat-času, što je značajno manje u odnosu na cijene po kojima struju prodaju hidroelektrane na Vrbasu i Trebišnjici.

Prema analizi koju su „Hidroelektrane na Drini“ dostavile 12. novembra, cijena električne energije za HE na Vrbasu iznosi 69,6 KM po megavat-času, dok je za HE na Trebišnjici 58 KM.

U dokumentu se navodi da zbog neusaglašenosti sa Matičnim preduzećem u vezi sa prodajnom cijenom nisu usvojeni planovi poslovanja HE na Drini, zbog čega je ovo preduzeće prinuđeno da proizvedenu električnu energiju fakturiše po osnovnoj cijeni iz 2022. godine.

Čak ni cijena od 36,6 KM po megavat-času, koja je usvojena na nivou Elektroprivrede Republike Srpske, prema ovoj analizi ne bi bila dovoljna da HE na Drini izbjegne gubitak. U tom slučaju prihod bi bio veći za 1,14 miliona maraka, ali bi preduzeće i dalje poslovalo sa minusom od oko 336.000 maraka.

Zanimljivo je da je HE na Drini u prvih devet mjeseci proizvela 712,62 gigavat-časa električne energije, što je 4,8 odsto više od planiranog. Istovremeno, HE na Trebišnjici ostvarila je 103,3 odsto plana proizvodnje, dok je HE na Vrbasu ostvarila svega 80,6 odsto planiranog.

Ukupna proizvodnja tri hidroelektrane iznosila je 1.775,71 gigavat-čas električne energije.

Uprkos proizvodnim rezultatima, finansijski pokazatelji značajno se razlikuju. HE na Trebišnjici ostvarila je neto dobit od 6,34 miliona maraka, što je 2,5 puta više nego u istom periodu prošle godine. HE na Vrbasu zabilježila je dobit od 4,94 miliona maraka, dok je HE na Drini završila period sa gubitkom od 1,48 miliona maraka.

Analiza pokazuje da HE na Drini ima najniže poslovne rashode po jedinici proizvedene energije – 4,14 KM, u poređenju sa 5,53 KM u HE na Trebišnjici i 6,49 KM u HE na Vrbasu.

Posebno se izdvaja podatak o produktivnosti zaposlenih. Jedan radnik HE na Drini u prosjeku je proizveo 1.921 megavat-čas električne energije, što je 41 odsto više nego u HE na Trebišnjici i 56 odsto više nego u HE na Vrbasu.

Ipak, finansijski položaj HE na Drini dodatno opterećuje rast zaduženosti. Finansijske obaveze ovog preduzeća na kraju septembra iznosile su 46,4 miliona maraka, dok su na kraju prošle godine bile 27,22 miliona. To predstavlja povećanje od oko 70,5 odsto.

U istom periodu HE na Drini povukla je 23 miliona maraka kredita, od čega 20 miliona za projekat izgradnje hidroelektrane „Bistrica“ kod Foče, a tri miliona za potrebe tekuće likvidnosti.

Negativan je i podatak o novčanom toku iz poslovnih aktivnosti, koji je u prvih devet mjeseci iznosio minus 8,15 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine bio pozitivan i iznosio 1,97 miliona.

U zaključku analize iz HE na Drini koja je u posjedu ATV-a ističu da je neophodno hitno pristupiti potpisivanju novog ugovora koji bi omogućio nesmetano poslovanje ovog preduzeća.

Ova analiza iz Višegrada danas je poslata Elektroprivredi Republike Srpske, resornom ministarstvu i republičkim čelnicima.