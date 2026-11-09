Iskovane nove količine kovanica od 2 i 5 KM

Centralna banka Bosne i Hercegovine iskovala je dodatne količine kovanica u apoenima od dvije i pet konvertibilnih maraka, s godinom izdanja 2026, koje će postepeno biti puštane u opticaj.

Ova odluka Upravnog savjeta Centralne banke BiH objavljena je u „Službenim novinama FBiH“.

Nove kovanice zadržavaju isti izgled i osnovna obilježja kao one koje su već u opticaju, a jedina razlika je godina izdanja.

Osnovna obilježja kovanice od dvije KM utvrđena su 2000. godine, dok su za kovanicu od pet KM definisana 2005. godine.

Kako je navedeno u odluci, Centralna banka BiH nove kovanice puštaće u opticaj postepeno, posredstvom Centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala.

Dinamika njihovog puštanja u opticaj zavisiće od raspoloživih zaliha i plana izdavanja kovanog novca.

Kovanice s godinom izdanja 2026. predstavljaju zakonsko sredstvo plaćanja na cijeloj teritoriji BiH, baš kao i sve ostale kovanice konvertibilne marke.

To znači da su sve javne i privatne institucije, preduzeća i građani dužni da ih prihvate po njihovoj nominalnoj vrijednosti.