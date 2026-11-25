Međutim, ukoliko obaveza ne bude izmirena na vrijeme i predmet dospije pred javnog izvršitelja, početni iznos može značajno da poraste. Razlog za to su dodatni troškovi izvršnog postupka, koji u pojedinim slučajevima mogu biti veći i od samog duga.

Kada povjerilac odluči da pokrene izvršni postupak, na osnovni dug počinju da se obračunavaju i drugi troškovi. Oni mogu obuhvatati naknade za rad javnog izvršitelja, troškove dostavljanja, pribavljanja podataka, kao i druge opravdane troškove nastale tokom postupka. Ukoliko je povjerilac angažovao advokata, mogu se pojaviti i troškovi njegovog zastupanja.

Prema Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju, troškove postupka snosi povjerilac, ali ih, po pravilu, na kraju snosi dužnik. Njihova visina određuje se u skladu sa važećom Javnoizvršiteljskom tarifom i konkretnim radnjama preduzetim u postupku.

Kako je istražio portal Kamatica, poseban problem nastaje kada građani ne reaguju na vrijeme. Neprimanje ili ignorisanje pošte, neprovjeravanje obavještenja i odlaganje plaćanja mogu dodatno da zakomplikuju situaciju. Dug koji je u početku mogao da bude izmiren uz relativno mali izdatak tako može da preraste u znatno veće finansijsko opterećenje.

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Ipak, važno je naglasiti da svaki trošak mora imati pravni osnov i biti obračunat u skladu sa propisima. Građani koji dobiju rješenje o izvršenju trebalo bi pažljivo da pročitaju dokumentaciju, provjere iznos potraživanja i troškove, kao i pouku o pravnom lijeku i rokovima za njegovo korišćenje.

Ukoliko smatraju da je došlo do nepravilnosti, važno je da se blagovremeno informišu o mogućnostima pravne zaštite. Upravo zato, mali dug ne bi trebalo olako shvatati. Redovno izmirivanje računa, reagovanje na opomene i blagovremeno obraćanje povjeriocu mogu spriječiti da relativno mala obaveza preraste u ozbiljan udar na kućni budžet.