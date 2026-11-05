Koliko košta dječiji rođendan u Banjaluci

Proslava dječijeg rođendana odavno nije samo kupovina torte i okupljanje najbližih, već događaj za koji su mnogi roditelji spremni izdvojiti pozamašne svote novca.

Kako sagovornici "Srpskainfo" tvrde dječiji rođendan danas se ne može organizovati bez najmanje hiljadu maraka.

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Dok se tokom toplijih mjeseci proslave često organizuju na otvorenom, hladniji dani donose drugačije mogućnosti, pa igraonice i kina postaju sve popularniji izbori.

Šta sve roditelji dobijaju za svoj novac?

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se roditelji odlučuju za igraonice jeste to što mališani imaju priliku da se nesmetano igraju i druže sa svojim vršnjacima dok roditelji za to vrijeme mogu da predahnu i nadgledaju iz obližnjeg kafića.

Ipak, ovakav vid proslave nije baš najjeftinija opcija.

Dok se cijena zakupa prostora za proslavu rođendana, u trajanju od dva do tri sata, kreće od 100 do 300 KM, za ol-inkluziv pakete, koji uključuju animatore, hranu i piće, potrebno je izdvojiti od 250 do 800 KM.

"Za svoje dijete u igraonici proslava me je koštala oko 1.300 KM. Igraonica od 3 sata je koštala 300 KM, meza i piće za odrasle isto oko 800 KM, dok su nas torta i sokići za djecu izašli oko 200 KM", rekla je za "Srpskainfo" Nadežda Runjo, koja priznaje da je organizacija rođendana bio značajan udar na kućni budžet.

Kino za 10 djece do 200 KM

Sa druge strane, u posljednje vrijeme mališani su sve više zainteresovani za proslavu uz projekcije animiranih filmova i svima omiljenih kokica iz kina. U banjalučkim kinima roditelji mogu izabrati posebne rođendanske menije koji predstavljaju nešto povoljniju opciju.

Zanimljivosti Ova tri znaka više ne moraju da brinu o finansijama

"Cijene karata za matineju su 7.20 KM a cijena rođendanskog menija je 4 KM, što je ukupno 11.20 KM po djetetu. Ukoliko je rođendan nakon 17 časova, tada je 12 KM po regularnoj cijeni", naveli su jednom iz kina za "Srpskainfo".

Rođendanski meni obuhvata male kokice i malu točenu kolu.

Iako su ovakve proslave cjenovno pristupačnije od pojedinih paketa u igraonicama, konačni troškovi zavise od broja djece, termina projekcije i dodatnih sadržaja koje roditelji žele da obezbijede.

Ima i roditelja koji rođendane svojim nasljednicima organizuju kod kuće.

Iako se na prvu čini da bi to mogla da bude najisplativija varijanta, u praksi i nije baš tako.

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"Početkom avgusta smo rođendan našoj kćerki proslavili na vikendici, u okolini Banjaluke. Bilo je ukupno petnaestoro djece i 18 odraslih. Sve nas je, okvirno, koštalo oko 1.000 KM", kaže Marija S.

Prema njenim riječima, najskuplja stavka je bio tobogan na naduvavanje, čije je iznajmljivanje koštalo 330 KM, a djeca su se oduševljeno igrala i uživala.