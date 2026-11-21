Pušače u Bosni i Hercegovini od 1. januara 2027. godine očekuju nove promjene u oporezivanju cigareta, ali to ne znači da će sva pakovanja na tržištu automatski imati višu cijenu.

Iako je povećanje minimalne akcize već utvrđeno, stvarni efekat na novčanike građana zavisiće od kategorije cigareta i odluka proizvođača i distributera.

Ono što je posebno važno jeste da se povećanje minimalne akcize najviše odnosi na jeftinije cigarete, odnosno pakovanja čija je maloprodajna cijena niža od 5,48 KM.

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Prema odluci objavljenoj u Službenom glasniku BiH, minimalna akciza od početka naredne godine iznosiće 3,95 KM po pakovanju od 20 cigareta, dok je ove godine iznosila 3,77 KM. Riječ je o povećanju od 18 feninga.

Međutim, taj iznos ne treba poistovjećivati s automatskim poskupljenjem svakog pakovanja za 18 feninga.

Naime, kod cigareta na koje se već obračunava akciza iznad propisanog minimuma, sama promjena minimalne akcize ne znači nužno i promjenu maloprodajne cijene. S druge strane, kod najjeftinijih proizvoda novi iznos minimalne akcize može zahtijevati korekciju cijena.

Šta će se desiti s cijenama na trafikama?

Proizvođači i distributeri imaju mogućnost formiranja novih maloprodajnih cijena, a tek nakon njihovih odluka biće jasnije koliko će pojedine marke cigareta koštati od januara.

To znači da će pušači morati sačekati nove cjenovnike kako bi znali hoće li njihova omiljena marka cigareta biti skuplja i za koliko.

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Promjene se odnose i na duvan za pušenje. Akciza na ovu kategoriju od 1. januara 2027. godine iznosiće 158 KM po kilogramu.

Navika koja sve više košta

Za građane koji svakodnevno kupuju cigarete, i relativno mala povećanja cijena predstavljaju dodatni mjesečni izdatak. Posebno je to izraženo kod domaćinstava u kojima više članova puši.

Iako se nove akcize primjenjuju od početka naredne godine, konačnu sliku o tome koliko će pušači izdvajati za svoju naviku daće novi cjenovnici duvanskih kompanija.

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Do tada ostaje otvoreno pitanje hoće li proizvođači promjene akciznog opterećenja prenijeti na kupce i u kojoj mjeri.

Jedno je sigurno – od januara se mijenja minimalno poresko opterećenje cigareta, ali odgovor na pitanje koliko će koštati paklica koju građani svakodnevno kupuju zavisiće od novih maloprodajnih cijena.

(Radiosarajevo)