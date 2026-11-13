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Lidl povlači proizvod zbog opasne bakterije: Provjerite jeste li ga kupili

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АТВ редакција
13.11.2026 09:09

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Putokaz za Lidl, njemački trgovinski lanac
Foto: Pixabay/ChriskyKey

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu Dalmatinske pancete od 100 grama marke „Okusi zavičaja“, koja se prodaje u Lidlu, nakon što je u proizvodu utvrđeno prisustvo bakterije Listeria monocytogenes.

Kako je objavila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), opoziv je pokrenuo proizvođač „MIJUKIĆ-PROM“.

Riječ je o proizvodu Dalmatinska panceta, narezak, u pakovanju od 100 grama, sa rokom trajanja do 15. decembra 2026. godine i oznakom serije LOT L918M0H.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. novembra 2005. godine o mikrobiološkim kriterijumima za hranu.

Proizvođač je „MIJUKIĆ-PROM“ iz Runovića, dok proizvod na tržište stavlja Lidl Hrvatska.

Iz HAPIH-a naglašavaju da se obavještenje odnosi isključivo na proizvod sa navedenim podacima, prenosi N1.

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Tagovi :

Lidl

Povlačenje sa tržišta

Povlačenje proizvoda sa tržišta

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