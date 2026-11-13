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Na svjetskom tržištu manji pad cijena nafte

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АТВ редакција
13.11.2026 13:21

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nafta ulje bušotina cijene nafte barel
Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u manjem padu, pošto SAD planiraju da održe blokadu Irana i umanjena je šansa za obnovu obimnijeg sukoba koji bi mogao da omete dostavu tog energenta sa Bliskog istoka, mada napadi na tankere i dalje predstavljaju opasnost.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za cent i iznosi 95,41 dolar po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 20 centi ili 0,25 odsto i iznosi 88,52 dolara po barelu.

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Američki Si-En-Bi-Si navodi da bi "brent", uprkos nestabilnim cijenama usljed sukoba, ove sedmice trebao da padne za 2,4 odsto, nakon pada od 16 odsto u odnosu na prošlu sedmicu. Svijetla sirova nafta trebalo bi da padne za 2,5 odsto, dok je za 13 odsto manja u odnosu na prošlu sedmicu.

Cijene su danas su u padu pošto je američki predsjednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži "Trut sošl" naveo da dogovor sa Iranom nije neophodan za okončanje sukoba, što ukazuje na to da će na snazi ostati blokada naftnih isporuka, te trgovinske i ekonomske sankcije.

(Srna)

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Nafta

cijene nafte

Amerika

Iran

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