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Najveći sedmični pad cijena nafte od 2020. godine

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АТВ редакција
09.11.2026 08:00

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Naftna bušotina na naftnom polju
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte na svjetskom tržištu u ponedjeljak ujutro su gotovo nepromijenjene.

Barel Brenta košta nešto više od 98 dolara, nakon što je prošle sedmice pojeftinio 16 odsto.

Barel nafte Brent je do jutros poskupio tri centa, na 98,35 dolara, prenosi "Rojter"s. Američka nafta VTI porasla je 0,5 odsto, na 91,30 dolara.

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Na otvaranju tržišta cijene su bile niže. Brent je pao 64 centa, na 97,67 dolara, a tokom trgovanja nakratko je pojeftinio i za više od jednog dolara.

Prošle sedmice Brent je pao 16 odsto. To je najveći sedmični pad od početka pandemije korona virusa 2020. godine. Cijene su padale zbog nade da bi pregovori SAD i Irana mogli smanjiti rizik za snabdijevanje kroz Ormuski moreuz, prenosi "Kliks".

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I pored pada, Brent je i dalje oko 54 odsto skuplji nego prije godinu, pokazuju podaci Trejding ekonomiksa.

Banka JPMorgan procjenjuje da je globalni višak nafte porastao s 1,1 miliona barela dnevno u septembru na 1,4 miliona barela u oktobru.

Razlozi su oporavak isporuka s Bliskog istoka, rast proizvodnje u drugim zemljama i slaba potražnja.

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Nafta

cijene nafte

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