Autor:ATV redakcija
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Od januara naredne godine u Republici Srpskoj slijedi redovno usklađivanje penzija, ali će hiljade penzionera veća primanja dobiti već na decembarskoj penziji.
Prema dosadašnjim najavama, rast će, najvjerovatnije, biti između 7 i 8%.
Riječ je o redovnom usklađivanju penzija početkom godine, na osnovu rasta prosječne plate i troškova života u prethodnoj godini.
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Direktor Fonda PIO Mladen Milić nedavno je poručio da povećanje penzija, trebalo da bude za 7,5-8%.
"Od januara 2027. slijedi redovno godišnje usklađivanje. Penzije se usklađuju na osnovu rasta troškova života i rasta prosječne plate u prošloj godini", rekao je Milić.
Podsjetio je da je za isplatu septembarske penzije trebalo 187,75 miliona KM.
"Na bazi sadašnjih pokazatelja rasta troškova života i rasta prosječne plate u prvih 8 mjeseci ove godine, da sad vršimo redovno usklađivanje, ono bi bilo 7,5-8%. Ako to ostane na ovom nivou, trebaće nam 200 miliona KM mjesečno, odnosno 2,4 milijarde KM u bruto iznosu godišnje", rekao je Milić.
Sa druge strane, u Srbiji će penzije biti povećane od decembarske isplate. Riječ je o povećanju od 7,5%.
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Podsjetimo, Republički fond PIO isplaćuje penzije i ostala prava za 13.387 korisnika koji žive u Srpskoj i 9.225 korisnika koji žive u Federaciji BiH.
Ove prinadležnosti se isplaćuju mjesečno, odnosno u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, prenosi "Srpskainfo".
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