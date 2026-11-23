Rusija je od početka godine otkrila 250 nalazišta strateških mineralnih resursa, uključujući rezerve zlata, bakra, nikla, cinka i olova, kao i nova gasna polja, saopštilo je rusko Ministarstvo prirodnih resursa.

Najveće je nalazište Morozov u ​​Zabajkalskom kraju, sa rezervama od 37 tona zlata i 13,6 tona srebra.

Među ostalim otkrićima su Dalni sa 169.000 tona nikla, više od 8.000 tona kobalta, 250.000 tona bakra, 242 tone metala platinske grupe, 9,5 tona zlata i skoro 67 tona srebra, prenosi RIA Novosti.

Takođe, otkriveno je podzemno nalazište Rasohinskoe sa rezervama od preko 145.000 tona cinka, više od 36.000 tona olova, 5,3 tone srebra i 226 tona kadmijuma. U Murmanskoj oblasti otkriveno je nalazište Gora Južnaja, sa 1,1 miliona tona apatitne rude, 20,5 miliona tona gvozdene rude i skoro 12.000 tona cirkonijuma.

Otkrivena su i nova gasna polja od kojih su najveća u Orenburškoj oblasti – Pugačevskoe sa rezervama od 5,4 milijarde kubnih metara, u Jamalo-Neneckom autonomnom okrugu – nalazište Nikolaj Grigorjev sa 50,2 milijarde.

Ministarstvo prirodnih resursa dodalo je da će se otkrića nastaviti 2027. godine. Geolozi će tražiti uranijum, volfram, olovo, cink, dijamante, zlato i ugalj, između ostalih minerala. Najavljeno je da će se proširiti i istraživanje ugljovodonika.

"Svake godine, baza mineralnih resursa raste za 200 do 300 novih nalazišta, tako da 2026. godina nije izuzetak. Uprkos činjenici da će veliki blok rezervi biti dodat u državni registar krajem decembra, u zemlji je već otkriveno 250 nalazišta strateških sirovina", navodi se u saopštenju za štampu Ministarstva.