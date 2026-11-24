Menadžment njemačkog automobilskog giganta, kompanije Folksvagen, danas započinje pregovore sa sindikatom IG Metal, a jedan od ključnih zahteva poslodavaca je produženje radne nedjelje sa 35 na 40 sati bez povećanja plata.

Poslodavci smatraju da bi takva promjena mogla da pomogne u očuvanju radnih mjesta i proizvodnih pogona u uslovima sve snažnije međunarodne konkurencije, prenosi Viršafsvohe.

Sindikat priznaje da se njemačka automobilska industrija suočava sa ozbiljnim problemima zbog visokih troškova rada, međunarodne konkurencije i nedovoljne iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta, ali protivi se tome da zaposleni ponovo snose najveći deo tereta krize.

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IG Metal ističe da su zaposleni već dali značajan doprinos stabilizaciji kompanija kroz odricanje od dijela primanja, slobodnih dana i prilagođavanje radnog vremena.

Prema navodima iz sindikalnih krugova, mnogi radnici bili bi spremni da rade duže ako bi njihova primanja ostala nepromenjena, dok ih više zabrinjava namjera Folksvagena da smanji zarade.

Sindikat istovremeno poziva upravu Folksvagena da uštede traže kroz ukidanje nepotrebne birokratije, dupliranih poslova i efikasniju organizaciju, umjesto da se oslanjaju isključivo na smanjenje troškova rada i broja zaposlenih.

Radna nedjelja od 35 sati u njemačkoj industriji metala je uvedena poslije velikog sindikalnog sukoba 1984. godine i predstavlja jedan od najvećih istorijskih uspjeha sindikata IG Metal, prenosi Tanjug.

Kako ocjenjuje njemački Handelsblat, predstojeći pregovori mogli bi da dovedu do ozbiljnog preispitivanja jednog od najvažnijih dostignuća nemačkog sindikalnog pokreta, u trenutku kada se automobilska industrija suočava sa dugotrajnim strukturnim problemima.