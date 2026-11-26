Takozvani barometar tržišta rada Instituta za istraživanje rada i zanimanja (IAB) pao je za 0,4 poena u novembru i ponovo se našao u negativnoj zoni, sa 99,7 poena, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Barometar je osmišljen za predviđanje kretanja zaposlenosti i otpuštanja u naredna tri mjeseca.

Komponenta indeksa koja ukazuje na kretanje nezaposlenosti pala je za 0,1 poen, na neutralnih 100 poena. Međutim, dio koji predviđa kretanje zaposlenosti zabilježio je znatno oštriji pad od 0,7 poena.

Jedan od faktora koji utiču na kretanja na tržištu rada jeste nedostatak kvalifikovane radne snage, zbog čega mnoga slobodna radna mjesta ostaju nepopunjena.

"Tržište se još nije oporavilo", rekao je istraživač IAB-a Enco Veber.

Industrijska kriza i demografski pritisci na tržište rada za sada nadmašuju signale privrednog oporavka, ocijenio je Veber.

IAB sprovodi istraživanje o kretanjima na tržištu rada od 2008. godine. Barometar se izračunava na osnovu podataka iz ankete svih lokalnih agencija za zapošljavanje i Savezne agencije za zapošljavanje, koja će u petak objaviti zvanične podatke za novembar.