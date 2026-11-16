Nova banka najbolja banka u Bosni i Hercegovini u kategorijama CIR, ROA i ROE

Na tradicionalnoj manifestaciji "Večer bankara", koju organizuju Udruženje banaka Bosne i Hercegovine i magazin Banke i Biznis u BiH, Banci su uručena priznanja za rezultate ostvarene u 2025. godini, u kategorijama efikasnosti poslovanja (CIR), prinosa na aktivu (ROA) i prinosa na akcionarski kapital (ROE).

Uručenje priznanja u sve tri kategorije, drugu godinu zaredom, potvrđuje kontinuitet uspješnog poslovanja Nove banke i rezultate višegodišnje strategije usmjerene na unapređenje efikasnosti, jačanje kapitala i dugoročnu održivost poslovanja.

Nova banka, Zlatni BAM Ustupljena fotografija

"Ponosan sam na kolege u Novoj banci, jer smo na osnovu rezultata poslovanja u protekloj godini proglašeni najboljom bankom u Bosni i Hercegovini prema tri različita kriterijuma. Nova banka je jedna od najvećih banaka u zemlji, ali ono što nam je u prethodnom periodu predstavljalo poseban izazov bila je efikasnost poslovanja. Upravo njeno unapređenje postavili smo kao strateški cilj. Tokom proteklih pet godina sproveli smo sveobuhvatnu transformaciju Banke, od korporativne kulture i poslovnih procesa do organizacije rada i razvoja zaposlenih. Smatram da su ova priznanja kruna petogodišnjeg rada jedne generacije zaposlenih koja je bila posvećena ostvarivanju zajedničkog strateškog cilja. Međutim, za takav uspjeh bila je neophodna i podrška predstavnika vlasnika kapitala. Posebno značajna bila je njihova odluka da prihvate naš prijedlog da se tokom prve četiri godine transformacije ne isplaćuju dividende, već da se cjelokupna ostvarena dobit usmjerava u jačanje kapitala Banke. Zahvaljujući takvom pristupu, značajno smo ojačali kapitalnu osnovu i stvorili preduslove da Nova banka danas bude među najkonkurentnijim bankama na tržištu Bosne i Hercegovine", izjavio je Siniša Adžić, predsjednik Uprave Nove banke, prilikom preuzimanja priznanja.

Rezultati poslovanja u 2025. godini dodatno potvrđuju finansijsku stabilnost i kvalitet upravljanja Novom bankom. Pokazatelj odnosa troškova i prihoda (CIR) iznosio je 36,16%, prinos na aktivu (ROA) 2,90%, dok je prinos na akcionarski kapital (ROE) dostigao 22,98%. CIR od 36,16% pokazuje da Banka uspješno upravlja operativnim troškovima u odnosu na ostvarene prihode, održavajući visok stepen poslovne efikasnosti.

Istovremeno, prinos na aktivu od 2,90% potvrđuje sposobnost Banke da raspoloživu imovinu koristi produktivno i ostvaruje značajnu vrijednost iz svojih resursa. Prinos na akcionarski kapital od 22,98% dodatno ukazuje na visoku profitabilnost i efikasno korištenje uloženog kapitala, što predstavlja važan pokazatelj uspješnosti poslovnog modela i dugoročne održivosti.

Posmatrani zajedno, ovi pokazatelji pružaju cjelovitu sliku poslovanja Nove banke: efikasno upravljanje resursima prati sposobnost ostvarivanja snažnih finansijskih rezultata, uz očuvanje stabilnosti i razvojnih kapaciteta.

Priznanje Zlatni BAM već više od dvije decenije predstavlja jedan od najznačajnijih pokazatelja izvrsnosti u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine. Tradicionalna "Večer bankara" ove godine je u banjolučkom Banskom dvoru okupila predstavnike finansijskih institucija i bankarske zajednice, pružajući priliku da se istaknu poslovni rezultati i doprinos banaka stabilnosti i razvoju domaćeg finansijskog sistema.