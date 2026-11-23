Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa uvela je nove sankcije vezane za Iran, usmjerene na desetine ljudi i kompanija, saopšteno je iz američkog Ministarstva finansija.

U saopštenju se navodi da su sankcije pogodile dvadesetak iranskih mjenjačnica i kompanije koje su paravan za održavanje spoljne trgovine Irana, uključujući firme sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Turskoj i Hong Kongu, kao i njihove ključne radnike.

Ministarstvo je objavilo analizu u kojoj je identifikovano gotovo 15 milijardi dolara finansijskih aktivnosti realizovanih od januara 2025. do avgusta 2026. godine, za koje se navodi da su potencijalno povezane sa iranskim bankarstvom.

"Iranska ekonomija je potopljena, a njeni lideri paniče. Iranski sistem bankarstva u sivoj zoni je posljednja finansijska linija spasa bankrotiranog režima. Ministarstvo finansija će nastaviti da demontira ove nelegalne mreže dok ne sahranimo glavu zmije", naveo je u saopštenju ministar finansija Skot Besent.

Ministarstvo finansija ističe da iranski sistem bankarstva u sivoj zoni nadgleda Centralna banka Irana i da se oslanja na desetine mjenjačnica i bankarske filijale koje upravljaju mrežama za izbjegavanje sankcija.