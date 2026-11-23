Vlasnik pekare u jednom beogradskom naselju ponudio je pekaru platu od 250.000 dinara, oko 4.150 KM, ali ni nakon deset dana nije našao radnika.

To je oko dva i po puta više od prosječne neto plate u BiH, gdje je pekar takođe deficitarno zanimanje.

Oglas je bio istaknut na društvenim mrežama. Vlasnik pekare je za portal "Nova.rs", uz uslov da ne bude imenovan, potvrdio da radnika ne može naći. Od kandidata traži da bude "vrijedan, pošten i pedantan", da ima bar osnovno iskustvo u pekarstvu i da ostane makar godinu dana.

Raniji radnici su, kako kaže, odlazili nakon nekoliko mjeseci. U tekstu nije navedeno da li je 250.000 dinara neto ili bruto iznos.

Po srednjem kursu Narodne banke Srbije od oko 117,6 dinara za evro, ponuda vrijedi oko 2.125 evra, odnosno oko 4.150 KM.

Ovo je rekord, a ne prosjek

Zoran Pralica iz Unije pekara Srbije kaže da nedostatak radnika pogađa cijelu pekarsku industriju, "od buregdžija i tehnologa" do običnih radnika. Najniže plate u pekarama, prema njegovim riječima, ne idu ispod 90.000 dinara, a majstori koji prave cijeli asortiman zarađuju do 200.000 dinara. Preračunato, to je od oko 1.500 do oko 3.300 KM.

Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola navodi da iskusan pekar ili majstor za fina peciva zarađuje od 1.500 do 2.000 evra, a da su početne plate često oko 1.000 evra. Interes učenika za zanate je slab, pa je u beogradskoj Tehničkoj školi "Zmaj" ostalo 90 slobodnih mjesta od 168, prenosi "N1".

Kakva je situacija u BiH

Prosječna neto plata u BiH u drugom kvartalu 2026. iznosila je 1.693 KM, prema Agenciji za statistiku BiH. Beogradska ponuda je oko dva i po puta veća i približno jednaka prosjeku najbolje plaćenih djelatnosti u BiH.

Proizvodnja hrane nije posebno izdvojena u pregledu plata po djelatnostima, ali je raspon veliki. Za maj 2026. prosječna neto plata po djelatnostima kretala se od 1.087 do 4.612 KM, a među najslabije plaćenima bila je priprema i usluživanje hrane i pića, s prosječnih 1.104 KM.

Pekar je deficitarno zanimanje i kod nas

U Republici Srpskoj pekar je zvanično deficitarno zanimanje.

Učenici koji ga upišu dobijaju stipendiju od 100 KM mjesečno i plaćen prevoz do škole, a za školsku 2026/27. planiran je upis 944 učenika u 20 deficitarnih zanimanja u 40 srednjih škola.

Razlika u platama vidi se i šire u regionu: prema posljednjem poređenju, prosječna plata u Hrvatskoj je oko 3.016 KM, a u BiH 1.675 KM.