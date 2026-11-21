Najviše plaćena zanimanja u Njemačkoj u 2026. godini nalaze se u medicini, bankarstvu, vazduhoplovnoj i svemirskoj industriji te informacionim tehnologijama, dok medijalna bruto godišnja zarada zaposlenih u zemlji iznosi 53.900 evra, pokazuje izvještaj platforme „Stepstone“.

Medijalna bruto godišnja zarada u Njemačkoj iznosi 53.900 evra, dok je neto iznos približno 34.400 evra godišnje, odnosno oko 2.865 evra mjesečno. Analiza se zasniva na 1,3 miliona podataka o zaradama i obuhvata razlike između profesija, privrednih grana, veličine kompanija i saveznih pokrajina, prenosi Handelsblat.

Najplaćenija zanimanja i IT sektor

Na vrhu liste su ljekari, čija godišnja zarada premašuje 100.000 evra. Među posebno dobro plaćenim pozicijama su specijalisti interne medicine sa medijalnom zaradom od 102.500 evra, rukovodioci sektora sa 80.500 evra i inženjeri u razvoju sa 75.500 evra godišnje.

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Tradicionalno visoke plate bilježe i zaposleni u informacionim tehnologijama, čija medijalna bruto godišnja zarada iznosi 66.750 evra. Posebno su traženi stručnjaci za vještačku inteligenciju, sajber-bezbjednost i analizu podataka.

Prema podacima njemačke Savezne agencije za zapošljavanje, medijalna zarada AI inženjera i stručnjaka za AI promptove iznosi oko 77.800 evra, dok najplaćenija četvrtina zaposlenih u ovoj grupi zarađuje više od 89.400 evra godišnje. Zaposleni na rukovodećim pozicijama ostvaruju medijalno 62.000 evra godišnje, što je oko 21 odsto više u odnosu na radnike bez rukovodeće funkcije.

Uticaj obrazovanja, privrednih grana i veličine firmi

Obrazovanje značajno utiče na visinu primanja, pa zaposleni sa fakultetskom diplomom imaju medijalnu zaradu od 68.250 evra, dok oni bez visokoškolskog obrazovanja zarađuju medijalno 51.200 evra. Među dobro plaćenim zanimanjima bez fakultetske diplome izdvajaju se servisni tehničari sa 56.250 evra i majstori automehaničari sa 54.500 evra.

Posmatrano po privrednim granama, bankarski sektor nudi najviše zarade medijalnih 70.250 evra godišnje, što je više od 30 odsto iznad nacionalnog medijalnog iznosa. Visoko su pozicionirane i vazduhoplovna i svemirska industrija te osiguranje, dok je ugostiteljstvo na začelju liste sa medijalnom zaradom od 45.500 evra.

Razlike postoje i u zavisnosti od veličine poslodavca. Radnici u kompanijama sa više od 5.000 zaposlenih zarađuju medijalno 63.000 evra godišnje, dok u preduzećima do 50 zaposlenih taj iznos iznosi 48.800 evra.

Prema ocjeni stručnjaka platforme „Stepstone“, velike kompanije imaju veću finansijsku mogućnost da ponude konkurentne zarade, ali manji poslodavci radnike mogu privući dobrim uslovima rada, fleksibilnošću i mogućnostima za profesionalni razvoj, prenosi Eupravo zato.