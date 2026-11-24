Pregovori o platama počeli su u njemačkom proizvođaču automobila "Folksvagen", a oko 120.000 zaposlenih insistira na povećanju zarada iako se firma priprema za masovna otpuštanja u narednim godinama.

Nekoliko desetina predstavnika moćnog sindikata "IG metal" i rukovodstva kompanije sastalo se u lučkom gradu Emdenu u prvom krugu razgovora, prenijela je agencija DPA.

Nekoliko hiljada ljudi održalo je skup ispred zgrade u kojoj se vode pregovori, a iz mase su se čuli bubnjevi, sirene i zvižduci.

Na zahtjev sindikata, razgovori se vode na lokacijama fabrika čiju budućnost trenutno razmatra rukovodstvo "Folksvagena", prenosi Srna.

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Najveći evropski proizvođač automobila suočen je sa visokim carinama, smanjenjem udjela na kineskom tržištu i povećanom konkurencijom na evropskom tržištu.

Istovremeno, kompanija ima visoke troškove i želi da provede dalekosežne mjere štednje, čemu se zaposleni protive.