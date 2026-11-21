Postoje stvari u kuhinji koje koristimo dok ne naiđe nešto novije, modernije ili praktičnije. A postoje i one koje s vremenom postaju sve draže jer ih vezujemo za recepte koje ponavljamo, porodična okupljanja i jela koja uvijek nekako ispadnu baš kako treba.

Gusano posuđe pripada ovoj drugoj grupi.

Iako ga često povezujemo sa kuhinjama naših baka, posljednjih godina ponovo zauzima važno mjesto i u savremenim kuhinjama. Razlog nije samo njegov prepoznatljiv izgled. Najvažnija prednost lijevanog željeza krije se u načinu na koji čuva i raspoređuje toplotu.

Kada se jednom dobro zagrije, gusano posuđe dugo zadržava temperaturu i ravnomjerno je prenosi na hranu. Upravo zato posebno odgovara jelima koja traže sporiju pripremu, gulašima, varivima, mesu, zapečenim jelima, sosovima i receptima koji najbolje uspijevaju kada im damo malo više vremena.

Još jedna od njegovih prednosti jeste svestranost. Dobar gusani pekač može započeti svoj put na ringli, a završiti ga u rerni i potom, uz lijepo serviranje, direktno na stolu. Upravo ta jednostavnost čini ga praktičnim za svakodnevnu kuhinju. Manje presipanja, manje dodatnog posuđa i više vremena da se posvetimo samom jelu. Emajlirani premaz dodatno olakšava upotrebu i održavanje, dok čvrstina lijevanog željeza čini ovu vrstu posuđa izborom koji nije vezan samo za jednu sezonu ili jedan trend.

Možda upravo zato ovakvo posuđe često ostaje u kuhinji godinama. Ne zato što je neuništivo ili zato što će samo od sebe napraviti bolji ručak, nego zato što dobro radi ono zbog čega je napravljeno.

U okviru loyalty kampanje „Za godine dobrog kuvanja“ kupci trgovačkih lanaca Tropic, mojMarket i Crvena jabuka market mogu, uz sakupljene naljepnice, ostvariti 60% popusta na odabrano Lätt HOME emajlirano gusano posuđe. U kolekciji se nalaze pekači različitih dimenzija i zapremina, tave, gril pekači i vok, pa je moguće odabrati komad u skladu sa načinom kuvanja i potrebama domaćinstva.

Za svakih 10 KM kupovine dobija se jedna naljepnica. Za ostvarivanje pogodnosti potrebno ih je 10, dok je korisnicima kartice Klub osmijeha potrebno svega sedam naljepnica.

Kupovinom označenih proizvoda partnera projekta (Coca-Cola, Fanta, Somat) kupci ostvaruju pravo na dodatnu naljepnicu.

Naljepnice se sakupljaju do 15. februara 2027. godine, a artikli sa ostvarenim popustom mogu se kupiti do 15. marta 2027. godine, odnosno do isteka zaliha predviđenih za promociju.

Jer dobro posuđe je stvoreno za godine dobrog kuvanja.

