U Republici Srpskoj evidentiran je rekordan broj zaposlenih, 292.213, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Riječ je o podatku evidentiranom na dan 30. septembar ove godine, čime je nadmašen prethodni rekord iz septembra 2023. godine, kada je bilo zaposleno 290.745 lica.

U odnosu na septembar prošle godine, ukupan broj zaposlenih povećao se za 0,7 odsto (2.092 lica), a u odnosu na mart ove godine za 0,5 odsto (1.486 lica).

Od ukupnog broja zaposlenih, 247.578 zaposleno je u poslovnim subjektima, a 44.635 se odnosi na preduzetnike i zaposlene kod preduzetnika.

Prema obliku svojine, 86.681 zaposleno je u subjektima u državnoj svojini, 178.252 u privatnoj svojini, 248 u zadružnoj, te 27.032 u mješovitoj svojini.

Od ukupnog broja zaposlenih, 139.393 su žene.

Kada je riječ o stepenu obrazovanja zaposlenih u poslovnim subjektima, od njih ukupno 247.578, između ostalih, 69.251 je sa visokom, 108.394 sa srednjom stručnom spremom, kvalifikovanih je 34.752, a nekvalifikovanih 14.642 zaposlena.

U septembru ove godine, u odnosu na prošlogodišnji, zabilježen je rast broja zaposlenih u 12 od 19 područja.