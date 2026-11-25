Cijena šećera skočila je za čak 25 odsto od početka godine, a stručnjaci upozoravaju da bi to mogao biti tek početak poskupljenja i globalne krize snabdijevanja ovom osnovnom životnom namirnicom.

Prema predviđanjima Međunarodne organizacije za šećer, tokom tržišne 2026/2027. godine na svjetskom tržištu bi moglo da nedostaje čak milion tona šećera. Kriza je posljedica nepovoljnih vremenskih prilika u vodećim zemljama proizvođačima poput Brazila i Indije, kao i sve većeg usmjeravanja sirovina u proizvodnju biogoriva i etanola.

Preokret sa viška na manjak na svjetskom tržištu

Dok je prošle godine na svjetskim tržištima zabilježen višak od 1,1 milion tona šećera, ove sezone analitičari očekuju manjak od milion tona.

Fudbal Holanđani ponizili Bajraktarevića: Nije prošao

Slični negativni trendovi bilježe se i u regionu. U Hrvatskoj, gdje radi jedina preostala šećerana – županjska „Sladorana“ – prošle godine je proizvedeno ukupno 82.000 tona šećera, od čega 62.000 tona iz šećerne repe i 20.000 tona rafiniranjem uvezenog sirovog šećera iz trske.

Loša sezona u Županji i pad proizvodnje repe

Iz županjske „Sladorane“ najavljuju da bi zbog izuzetno loše sezone ove godine moglo biti prerađeno za trećinu manje repe nego lani. Ne isključuje se ni najnepovoljniji scenario prema kojem bi raspoloživa količina za preradu mogla da se prepolovi.

Prema ranim procjenama Državnog zavoda za statistiku, proizvodnja šećerne repe smanjena je za 26 odsto u odnosu na prošlu godinu sa prošlogodišnjih 406.000 tona na 300.000 tona ove godine, mada terenski podaci ukazuju da su posljedice i teže od prvobitnih predviđanja. Zbog svega toga očekuje se dalji rast cijena, dok na pojedinim tržištima nisu isključene ni privremene nestašice, prenosi Danica.hr.