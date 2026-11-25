Evropski proizvođač automobila „Stelantis“ objavio je da će smanjiti proizvodnju u fabrici u Sošou, na istoku Francuske, zbog slabije tražnje i pojačane konkurencije.

Kompanija će ukinuti noćnu smjenu, koja je uvedena u novembru 2024. godine radi pokretanja proizvodnje novih verzija sportskih terenaca „pežo 3008“ i „pežo 5008“, pa će fabrika ponovo raditi samo u dvije dnevne smjene, prenosi „Rojters“.

U fabrici u Sošou radi ukupno 1.100 osoba, a nakon ove odluke neće biti produženi ugovori za 500 radnika zaposlenih na određeno vrijeme.

„Stelantis“ je saopštio da prilagođava proizvodnju kako bi je stabilizovao na nivou od 850 vozila dnevno, uzimajući u obzir trenutne ekonomske uslove i tržišne prognoze.

Prema objašnjenju kompanije, cilj je da se proizvodnja prilagodi slabijoj tražnji i novoj, agresivnoj konkurenciji, kako bi se izbjeglo uvođenje skraćenog radnog vremena i obezbijedila stabilnost poslovanja fabrike.

Kompanija očekuje da će električne verzije modela „pežo 3008“ i „pežo 5008“ od januara činiti 47 odsto ukupne proizvodnje u Sošou, u poređenju sa sadašnjih 20 do 22 odsto. Zastoji i usporavanje proizvodnje već su zabilježeni i u drugim evropskim fabrikama „Stelantisa“, uključujući pogon Mirafjori u Italiji, gdje se proizvodi „fijat 500“.

Grupacija „Stelantis“ inače je većinski vlasnik fabrike automobila u Kragujevcu, koja posluje pod nazivom FCA Srbija.