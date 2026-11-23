Autor:ATV redakcija
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Radnici njemačke metalne i elektroindustrije stupili su danas u jednodnevni štrajk u 19 kompanija na sjeveru zemlje, koji će trajati 24 sata.
Organizator protesta, sindikat IG Metal, zahtjeva povećanje zarada od pet odsto i dodatne garancije za zaposlene.
Proizvodnja je potpuno obustavljena i u Mercedesovoj fabrici u Hamburgu, gdje su trake zaustavljene još u nedjelju u 22.00 časa, prenosi Tagesšau.
Predstavnik sindikata izjavio je da u pogon niko nije došao na posao, te da je u fabrici prisutno samo osoblje obezbjeđenja.
Današnje akcije dio su šireg talasa protesta koji potresa njemačku privredu:
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Masovni protesti u petak: Prema podacima sindikata IG Metal, u petak je više od 150.000 zaposlenih u oko 100 kompanija širom Njemačke obustavilo rad, uključujući oko 70.000 radnika u Bavarskoj.
Novi štrajkovi danas: Pored sjevera zemlje, nove obustave rada za danas su najavljene i u Berlinu i Brandenburgu.
Ključni sektor privrede: Metalna i elektroindustrija u Njemačkoj zapošljava oko 3,7 miliona ljudi i obuhvata strateške grane poput automobilske industrije, mašinogradnje, elektroindustrije i proizvodnje metala.
Kako prenosi Viršaftsvohe, IG Metal traži povećanje plata od pet odsto počev od novembra, ali i garancije za očuvanje radnih mjesta, kao i posebne mere za zaposlene sa najnižim primanjima.
Poslodavci, sa druge strane, iznose znatno skromniju ponudu:
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Jednokratnu isplatu u julu 2027. godine, bez obavezujućeg karaktera.
Trajno povećanje zarada od 1,3 odsto, ali tek od leta 2028. godine.
Predstavnici poslodavaca oštro su kritikovali odluku o štrajkovima, upozoravajući da bi dodatni troškovi i prekidi proizvodnje mogli da ubrzaju smanjenje broja zaposlenih u industriji koja se već suočava sa ozbiljnim problemima.
Predsjednik udruženja metalne i elektroindustrije Severne Rajne-Vestfalije Arnt Kirhof ocijenio je da je eskalacija protesta pretjerana i nesrazmjerna, dok je njegov bavarski kolega Bertram Brosart upozorio da sindikat takvim potezima podstiče deindustrijalizaciju umesto oporavka domaće proizvodnje, prenosi Tanjug.
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