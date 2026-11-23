Radnici njemačke metalne i elektroindustrije stupili su danas u jednodnevni štrajk u 19 kompanija na sjeveru zemlje, koji će trajati 24 sata.

Organizator protesta, sindikat IG Metal, zahtjeva povećanje zarada od pet odsto i dodatne garancije za zaposlene.

Proizvodnja je potpuno obustavljena i u Mercedesovoj fabrici u Hamburgu, gdje su trake zaustavljene još u nedjelju u 22.00 časa, prenosi Tagesšau.

Predstavnik sindikata izjavio je da u pogon niko nije došao na posao, te da je u fabrici prisutno samo osoblje obezbjeđenja.

Današnje akcije dio su šireg talasa protesta koji potresa njemačku privredu:

Srbija Naređeno privođenje bivšeg banjalučkog fudbalera Borca

Masovni protesti u petak: Prema podacima sindikata IG Metal, u petak je više od 150.000 zaposlenih u oko 100 kompanija širom Njemačke obustavilo rad, uključujući oko 70.000 radnika u Bavarskoj.

Novi štrajkovi danas: Pored sjevera zemlje, nove obustave rada za danas su najavljene i u Berlinu i Brandenburgu.

Ključni sektor privrede: Metalna i elektroindustrija u Njemačkoj zapošljava oko 3,7 miliona ljudi i obuhvata strateške grane poput automobilske industrije, mašinogradnje, elektroindustrije i proizvodnje metala.

Šta traži sindikat, a šta nude poslodavci?

Kako prenosi Viršaftsvohe, IG Metal traži povećanje plata od pet odsto počev od novembra, ali i garancije za očuvanje radnih mjesta, kao i posebne mere za zaposlene sa najnižim primanjima.

Poslodavci, sa druge strane, iznose znatno skromniju ponudu:

Republika Srpska Minić: Nova Vlada napraviće veliki privredni zamah

Jednokratnu isplatu u julu 2027. godine, bez obavezujućeg karaktera.

Trajno povećanje zarada od 1,3 odsto, ali tek od leta 2028. godine.

Sindikat podstiče deindustrijalizaciju

Predstavnici poslodavaca oštro su kritikovali odluku o štrajkovima, upozoravajući da bi dodatni troškovi i prekidi proizvodnje mogli da ubrzaju smanjenje broja zaposlenih u industriji koja se već suočava sa ozbiljnim problemima.

Predsjednik udruženja metalne i elektroindustrije Severne Rajne-Vestfalije Arnt Kirhof ocijenio je da je eskalacija protesta pretjerana i nesrazmjerna, dok je njegov bavarski kolega Bertram Brosart upozorio da sindikat takvim potezima podstiče deindustrijalizaciju umesto oporavka domaće proizvodnje, prenosi Tanjug.