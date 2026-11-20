Na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine došlo je do pojeftinjenja goriva.

Federalno ministarstvo trgovine je 2019. godine predstavilo mobilnu aplikaciju FMT FBiH oil info preko koje možete pratiti najnovije informacije o cijenama goriva na svim benzinskim crpkama u FBiH.

U nastavku donosimo korigovane cijene dizela i benzina.

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U obzir su se uzimale cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji FMT FBiH oil info do 07:00 sati 20. novembra 2026. godine.

Široki Brijeg

Dizel D5 u Širokom Brijegu, prema aplikaciji FMT FBIH, ima najnižu cijenu na Petrol OIL , a iznosi 3,62 KM po litri, slijedi Mepas gdje iznosi 3,65 KM.

Na Miškiću je Super 95 najjeftiniji s 3,00 KM po litri. Za najnižu cijenu Super 98 izdvaja se Petrol OIL gdje litra iznosi 3,47 KM.

Cijena za autogas je najniža na Bagariću – gdje iznosi 1,41 KM.

Mostar

U Mostaru je Dizel najjeftiniji na Bingu gdje se prodaje za 3,54 KM po litri.

Kod najnižih cijena za Super 95 izdvaja se Bingo – s cijenom od 2,74 KM po litri. Super 98 ima najmanju cijenu na Hercegovina promet gdje iznosi 3,19 KM po litri.

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Autogas je najjeftiniji na Izgradnja Tojaga (Gnojnice) gdje je cijena 1,41 KM.

Grude

U Grudama dizel ima najnižu cijenu od 3,69 KM na Hifi.

Super 95 ima najnižu cijenu od 3,19 KM po litri na TI Oilu i Hifi. Super 98 ima najnižu cijenu od 3,56 KM po litri na Auto Ana, Perišić, Papić i Grafotisak.

Kod autogasa izdvajaju se Papić, Hifa, Perišić, Auto Ana i Grafotisak s cijenom od 1,51 KM.

Posušje

Dizel je u Posušju najjeftiniji po cijeni od 3,65 KM, a prodaje se na Hifi i TI Oilu.

Super 95 ima najnižu cijenu na F1, a cijena mu je 2,98 KM po litri. Za Super 98 najniža cijena je 3,21 KM po litri na Lageru.

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Što se tiče autogasa, najjeftiniji je na Ini, Hifi i Euro Kontakt, a iznosi 1,49 KM.

Ljubuški

U Ljubuškom dizel D5 ima najnižu cijenu od 3,59 KM na Hifi.

Super 95 ima najnižu cijenu od 2,93 KM na Periću. Za Super 98 se izdvaja MB Ivanić s 3,10 KM po litri.

Autogas u Ljubuškom s najnižom cijenom (1,49 KM) se nalazi na Ini.

Čitluk

U Čitluku dizel ima najnižu cijenu od 3,72 KM po litri na Marinčiću.

Super 95 ima najnižu cijenu na Marinčiću – a iznosi 3,06 KM po litri, dok je Super 98 najjeftiniji na Mališiću s cijenom od 3,45 KM po litri.

Cijene u Čitluku zaključujemo s autogasom kojem je najniža cijena od 1,49 KM na Ini.

Čapljina

Dizel D5 u Čapljini ima najnižu cijenu od 3,55 KM po litri na TI Oilu .

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Super 95 ima najnižu cijenu na Gazprom, a iznosi 3,17 KM po litri, dok je Super 98 najjeftiniji na Mališiću s cijenom od 3,45 KM po litri.

U Čapljini je autogas najjeftiniji na Sušku gdje sada iznosi 1,45 KM.

Tomislavgrad

Budić i Nestro se izdvajaju kod Dizela D5 koji iznosi 3,68 KM po litri.

Super 95 ima najnižu cijenu na Avangardeu, a iznosi 2,85 KM po litri. Za Super 98 izdvaja se Papić s 3,16 KM po litri.

Što se tiče autogasa, kod Koral je najjeftiniji s cijenom od 1,33 KM.

Livno

Dizel D5 u Livnu ima najnižu cijenu od 3,66 KM po litri na Hifi.

Super 95 ima najnižu cijenu na Hifi, a iznosi 2,99 KM po litri. Kod goriva Super plus 100 Hifa ima najnižu cijenu od 3,46 KM po litri.

Cijena za autogas je najniža na TI Oilu, a iznosi 1,31 KM.

(Jabuka TV)