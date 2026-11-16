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U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

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АТВ редакција
16.11.2026 16:22

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Kontejnerski brod pristao je u užurbanoj luci Vankuvera sa pogledom na dizalice i planine.
Foto: pexels/Lyle Smith

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu usljed naznaka oporavka protoka kroz Ormuski moreuz, što je pojačalo očekivanja od mogućeg viška u isporukama, mada novi incidenti sa tankerima ukazuju na rizik izvoza sa Bliskog istoka.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 69 centi ili 0,7 odsto i sada je 95,15 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 37 centi ili 0,4 odsto i iznosi 88,19 dolara po barelu.

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Prema podacima Međunarodne agencije za energiju /IEA/, svjetsko tržište nafte vratiće se u višak u četvrtom kvartalu ove godine, što je mnogo brže od potražnje za naftom uprkos neprestanim napadima na tankere, prenosi Srna.

"Prvi put od početka sukoba između Amerike i Irana trgovci aktivno ukazuju na mogućnost pretjerane isporuke umjesto nedostatka nafte", navodi analitičar tržišta iz firme "KCM trejd" Tim Voterer, prenosi američka medijska kuća Si-En-Bi-Si.

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Nafta

cijene nafte

pad cijena nafte

Ormuski moreuz

tržište

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