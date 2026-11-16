U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu usljed naznaka oporavka protoka kroz Ormuski moreuz, što je pojačalo očekivanja od mogućeg viška u isporukama, mada novi incidenti sa tankerima ukazuju na rizik izvoza sa Bliskog istoka.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 69 centi ili 0,7 odsto i sada je 95,15 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 37 centi ili 0,4 odsto i iznosi 88,19 dolara po barelu.

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Prema podacima Međunarodne agencije za energiju /IEA/, svjetsko tržište nafte vratiće se u višak u četvrtom kvartalu ove godine, što je mnogo brže od potražnje za naftom uprkos neprestanim napadima na tankere, prenosi Srna.

"Prvi put od početka sukoba između Amerike i Irana trgovci aktivno ukazuju na mogućnost pretjerane isporuke umjesto nedostatka nafte", navodi analitičar tržišta iz firme "KCM trejd" Tim Voterer, prenosi američka medijska kuća Si-En-Bi-Si.