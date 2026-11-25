Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu danas su u padu nakon jučerašnjeg rasta izazvanog zabrinutošću zbog mogućih prekida isporuka sa Bliskog istoka.

Mogući višak na tržištu je povećao optimizam, te uslovio pad cijena.

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U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 43 centa ili 0,5 odsto i sada je 90,97 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 47 centi ili 0,6 odsto iznosi 81,58 dolara po barelu.

Obje vrste nafte juče su zabilježile rast od više od dva odsto, podsjeća američki Si-En-Bi-Si.

"Od objavljivanja izvještaja Međunarodne agencije za energiju tokom ovog mjeseca, mogućnost pretrpanosti tržišta uticala je na cijenu. Međutim, napadi na brodove nedaleko od Ormuskog moreuza i razmjena napada između Saudijske Arabije i Huta doveli su do nesigurnosti oko održivosti ovog trenda", rekao je analitičar tržišta iz "Istraživačkog instituta NLI" Cujoši Ueno.

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Prema njegovim riječima, pažnja je, takođe usmjerena i na sastanke organizacije "OPEK plus" koji će utvrđivati kvote proizvodnje za narednu godinu. Ministri članica "OPEK plusa" održaće niz sastanaka 29. novembra kako bi donijeli odluku o proizvodnji tokom 2027. godine, prenosi Srna.

Međunarodna agencija za energiju je 13. novembra saopštila da će se svjetsko tržište u četvrtom kvartalu vratiti na višak nafte pošto se izvoz sa Bliskog istoka oporavlja brže od globalne potražnje.