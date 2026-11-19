Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je korporativno upravljanje preduzećima jako važno i da se bitna znanja o tome mogu steći na 20. Simpozijumu "Korporativno upravljanje i vrijednost preduzeća" koji se održava u Banjaluci.

"Ovdje naši ljudi koji se bave finansijama i korporativnim upravljanjem mogu o tome dobiti značajna i kvalitetna znanja", rekla je Vidovićeva novinarima.

Ona je dodala da se danas bez digitalizacije ne može govoriti o rentabilnom poslovanju i konkurentnosti.

"Mi smo na planu digitalizacije uradili mnogo, ali moramo još više. Radimo trenutno dva velika projekta - `E faktura`, ali i reorganizaciju Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/ koja će biti centralni registar Srpske. Idemo i dalje u digitalizaciju i ideja u narednoj godini jeste da na tom planu ujedinimo sve što imamo digitalizovano", rekla je Vidovićeva.

Stručnjaci na ovom skupu i brojni učesnici ukazali su da je efikasno korporativno upravljanje firmama bitno u smislu ekonomskog razvoja, konkurentnosti privrede, digitalne transformacije i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Silvije Orsag naglasio je da je korporativno upravljanje firmama neophodnost u današnjem vremenu.

U Banjaluci je danas otvoren jubilarni Simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom "Korporativno upravljanje i vrijednost preduzeća".

Ovaj dvodnevni skup u banjalučkom hotelu "Bosna" organizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci, Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske i časopis "Finrar".

Riječ je o značajnom regionalnom poslovnom i naučno-stručnom skupu koji okuplja istaknute predstavnike institucija Republike Srpske i BiH, akademske zajednice, finansijskog sektora i privrede iz Srpske, BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Francuske.

Biće razgovarano o budućnosti privrede i poslovanja, reformama obrazovnog sistema, značaju kvalitetnog korporativnog upravljanja, računovodstvu, reviziji i porezima, primjeni vještačke inteligencije, ESG standardima i cirkularnoj ekonomiji, stvaranju novih vrijednosti i održivom razvoju preduzeća, prenosi Srna.