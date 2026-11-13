Za ove zanate više nema učenika, majstori odlaze u istoriju

U Zagrebu je ostao samo jedan majstor za ručnu izradu i popravku kišobrana, dok za pojedine zanate godinama nema novih učenika.

Za časovničara pet godina nije upisan nijedan učenik, a za obućara nijedan u posljednjoj školskoj godini; ipak, interesovanje za krojače raste. I dalje ima mušterija koje popravljaju staro umjesto da kupuju novo, a obućari poručuju da se od tog zanata može dobro živjeti.

Nekada su gotovo u svakoj ulici postojali majstori kojima smo nosili cipele, satove i kišobrane na popravku. Danas je takvih zanatlija sve manje, a za pojedina zanimanja već godinama nema novih učenika, izvještava Mateo Keler za N1.

U Zagrebu je ostao samo jedan kišobrandžija koji se bavi ručnom izradom i popravkom kišobrana Tomislav Cerovečki. Porodični zanat koji vodi ima dugu tradiciju, a njegovi počeci datiraju iz 1912. godine.

„U Zagrebu je nekada bilo sedam zanatlija koji su ručno proizvodili kišobrane. Danas smo od svih ostali samo mi“, ispričao je Cerovečki za N1.

Stare stvari i dalje imaju svoje mušterije

Iako je takvih majstora sve manje, i dalje postoje građani koji radije popravljaju predmete koje već posjeduju nego što kupuju nove.

Jedna od njih je Zagrepčanka koja redovno nosi kišobrane na popravku.

„Oduvijek sam tako radila. Još sam vaspitana da se sve što je makar malo pokvareno popravi. A posebno kišobrani“, rekla je, izrazivši zabrinutost zbog toga šta će se dogoditi ukoliko se zatvori i posljednja takva radionica.

Prema rečima Cerovečkog, cijene popravke kišobrana kreću se od dva do 50 evra, u zavisnosti od vrste oštećenja.

Nekada je zagrebačka Ilica bila puna zanatskih radnji. Časovničari, obućari, krojači i stolari imali su svoje mjesto gotovo na svakom uglu. Danas je takve majstore sve teže pronaći.

Kupuje se novo umjesto da se staro popravlja

Građani primjećuju da zanatske radnje postepeno nestaju, a sa njima i navika popravljanja predmeta. Jedna od sagovornica istakla je da se danas mnoge stvari jednostavno bacaju i zamjenjuju novima.

„Više ne popravljamo ni pegle, ni usisivače, ni fenove. Odmah kupimo drugi i to je to“, rekla je ona.

Slično razmišlja i jedan prolaznik, koji upozorava na sve veći broj praznih poslovnih prostora: „Nekada je svaki treći lokal bio zanatska radnja. Sada nema nikoga. Baš u ovom dijelu. Pogledajte ove lokale prazno, prazno. A otiđite do Kvatrića, Vlaške ulice, sve je pusto, prazno. Žalosno je to vidjeti.“

Za neke zanate godinama nema učenika

Uprkos nestanku pojedinih tradicionalnih zanimanja, interesovanje mladih za zanatsko obrazovanje u cjelini raste. Prema podacima Hrvatske obrtničke komore, tokom 2025. godine zanatske obrazovne programe upisalo je više od 8.300 učenika.

Međutim, ovaj trend ne odnosi se na sve zanate. Za zanimanje časovničara već pet godina zaredom nije upisan nijedan učenik, dok u posljednjoj navedenoj školskoj godini nije bilo upisa ni za zanimanje obućara.

S druge strane, interesovanje za krojačko zanimanje pokazuje znake oporavka. Prema zvaničnoj statistici, u školskoj 2025/2026. godini obrazovni program za modnog krojača upisalo je 77 učenika.

U Hrvatskoj obrtničkoj komori zadovoljni su rastom interesovanja za stručno obrazovanje: „Roditelji i djeca prepoznaju da im bavljenje zanatstvom može obezbijediti dobro plaćeno radno mjesto i budućnost, a tome doprinose i promotivne aktivnosti, kao i brojni podsticaji.“

Međutim, veći broj upisanih učenika još uvijek nije dovoljan da bi se nadoknadio nedostatak majstora u zanimanjima koja polako nestaju.

Prema podacima Hrvatske obrtničke komore, u posljednjih pet godina majstorski ispit za časovničara položile su samo četiri osobe u cijeloj Hrvatskoj, dok je za obućara taj ispit položila svega jedna osoba.

Od obućarskog zanata može dobro da se živi

Nekoliko ulica dalje od radionice Cerovečkog i dalje se čuje zvuk obućarskog alata. Miljenko je jedan od majstora koji se još uvijek bave ovim zanatom, a o svom poslu govori sa velikim entuzijazmom.

„To je veoma lijep posao. Na kraju krajeva, to je umjetnost. Hvala Bogu, umjetnika je sve manje. Svi bi samo da sjede za računarima, niko ne bi da radi. A to nije težak posao. Potrebno je malo kreativnosti i sve može da se uradi“, kaže Miljenko.

Na pitanje da li od obućarskog zanata može dobro da se živi, odgovara potvrdno: „Dobro je to plaćeno.“

Posla, dakle, još uvijek ima, a od pojedinih tradicionalnih zanata može se i dobro zaraditi. Međutim, da bi opstali, neophodno je da postoji neko ko želi da ih nauči i nastavi da se njima bavi.