Pivara Eihbaum iz Manhajma zatvara se poslije 347 godina, a posljednje zalihe rasprodaje po cijeni od pet evra za gajbu, uz dodatnu naplatu ambalaže.

Prodaja traje četiri dana u krugu bivše pivare, a u ponudi su različite vrste piva i bezalkoholna pića, uz ograničenje na količine za domaćinstva.

Bez posla je ostala 181 radnik, dok su kao razlozi propasti navedeni pad izvoza, slabija potražnja i visoki troškovi poslovanja.

Prije konačnog zatvaranja odlučila je da rasproda preostale zalihe, a kupce je privukla izuzetno niskim cijenama cijela gajba piva košta samo pet evra, uz dodatnu naplatu povratne ambalaže.

Riječ je o posebnoj rasprodaji koja počinje u utorak, 24. novembra, u krugu nekadašnje pivare u ulici Kefertaler Štrase (Kefertaler Straße) u Manhajmu. Prodaja će se odvijati svakog dana od 14 do 18 časova, a planirano je da traje četiri dana, odnosno do petka.

Gajba piva za pet evra: Poznato šta će se prodavati

Cijena od pet evra odnosi se na cijelu gajbu piva, dok se povratna ambalaža dodatno naplaćuje. U redovnoj prodaji gajba poznatih marki piva često košta između 15 i 20 evra, zbog čega se očekuje veliko interesovanje kupaca.

Na rasprodaji će moći da se kupe različite vrste piva, među kojima su Eichbaum Helles, pšenično pivo i Kellerbier, ali i bezalkoholna pića poput limunada. Prema dostupnim informacijama, na zalihama je još oko 80 paleta svijetlog piva u bocama od pola litra.

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Uprava pivare očekuje veliki odziv, ali procjenjuje da bi gužve mogle da se smanje nakon prva dva ili tri dana. Kako bi se spriječile prekomjerne kupovine i gomilanje zaliha, pića će se prodavati samo u količinama uobičajenim za domaćinstva.

Koliko će pojedine vrste piva biti dostupne zavisiće od interesovanja kupaca.

Kraj poslovanja nakon 347 godina: Propao pokušaj spasavanja pivare

Iza ove neuobičajene rasprodaje krije se neuspješan pokušaj spasavanja jednog od najpoznatijih tradicionalnih proizvođača piva u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Pivara Eihbaum osnovana je 1679. godine, a tokom svoje duge istorije izrasla je u poznatu kompaniju koja je svoje proizvode izvozila u više od 60 zemalja.

U oktobru 2025. godine podnijela je zahtjev za stečaj uz zadržavanje upravljanja, nadajući se da će uspjeti da sprovede restrukturiranje i nastavi poslovanje. Međutim, pokušaji pronalaženja održivog rješenja nisu urodili plodom.

U julu 2026. godine objavljena je konačna odluka o zatvaranju, a proizvodnja je završena krajem septembra.

Prema pisanju portala t-online, bez posla je ostao 181 zaposleni. Pre finansijskih problema, pivara je zapošljavala gotovo 300 ljudi.

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Među glavnim razlozima propasti navode se pad prihoda od izvoza, sve manja potražnja za pivom na njemačkom tržištu i visoki troškovi poslovanja.

Njemačke pivare suočene sa velikim padom prodaje

Problemi pivare Eihbaum nisu izolovan slučaj, već odražavaju teško stanje u čitavoj njemačkoj pivarskoj industriji.

Prema podacima njemačkog Saveznog zavoda za statistiku, prodaja piva u Njemačkoj tokom 2025. godine pala je za šest odsto. To znači da su pivare i distributeri piva prodali oko 497 miliona litara manje nego godinu ranije, odnosno ukupno približno 7,8 milijardi litara.

Riječ je o najvećem godišnjem padu od početka vođenja te statistike 1993. godine. U poređenju sa 2019. godinom, prodaja je bila manja čak 15,7 odsto.

Smanjuje se i broj pivara. U Njemačkoj ih je 2025. godine bilo 1.415, što je 137 manje nego rekordne 2019. godine.

Na pad potrošnje utiču promjene navika, sve veća briga o zdravlju i demografske promjene. Istovremeno, proizvođače opterećuju rastući troškovi energije i zaposlenih.

Posebno su ugrožene male i srednje pivare, koje se suočavaju sa padom prodaje, a istovremeno moraju da održavaju skupu proizvodnu infrastrukturu. Mnoge od njih ne mogu da nadoknade smanjene prihode povećanjem cijena.

Poznate marke piva ipak ostaju na tržištu

Iako se proizvodnja u Manhajmu gasi, ime Eihbaum neće u potpunosti nestati sa njemačkog tržišta.

Prava na robne marke preuzela je kompanija Park & Bellheimer AG iz njemačke savezne pokrajine Porajnje-Falačka. To znači da bi poznati proizvodi poput piva Ureich i Eichbaum Export trebalo i dalje da budu dostupni u prodavnicama i ugostiteljskim objektima.

Pivo će se u početku proizvoditi u Falačkom Porajnju, prema dosadašnjim recepturama.

Dugoročno se razmatra i mogućnost postavljanja manje pivarske opreme u krugu nekadašnje pivare u Manhajmu, ali za sada nije poznato kada bi taj plan mogao da bude realizovan.

Proizvodi pod markom Eihbaum, čija će se proizvodnja nastaviti, nisu dio aktuelne rasprodaje.

Tako se nakon više od tri i po vijeka završava istorija velike pivare u Manhajmu. Od nekadašnjeg industrijskog pogona ostaće poznato ime, neizvjesna budućnost prostora i posljednje zalihe piva koje se kupcima nude po simboličnim cijenama, prenosi Kurir.