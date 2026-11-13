Bijeljina –grad u kome je očekivano ćutati kada ne dobijate platu

Radnici Dječijeg vrtića „Čika Jova Zmaj“ dobili su septembarsku platu. Regres za avgust, regres i topli obrok za septembar još nisu. Nakon 6 dana štrajk prekidaju ali ukoliko plata i sve naknade ne budu uplaćene svakog prvog u mjesecu u štrajk ulaze ponovo.

„Mi smo danas dobili platu za septembar mjesec i nakon sastanka koji smo imali u prostorijama naše ustanove donijeta je odluka da radnici vrtića „Čika Jova Zmaj“, danas izađu iz štrajka, zbog dobrobiti djece i roditelja, mi ćemo ovim putem i dalje da najavimo sindikalne aktivnosti, koje će od ponedjeljka da se nastave“, rekla je Adriana Mirić, predsjednik Sindikalne organizacije JPU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina.

Plata, a pogotovo naknade duže vrijeme su lutrija i za radnike Gradske uprave. Njih nekoliko odlučilo je da ne ćuti.

„Hajde pored toga što ne dobijamo lična primanja, mi smo u svakodnevnom strahu. Evo vidite kad uđemo u našu lijepu zgradu, mi očekujemo znači te premeštaje, očekujemo nezakonite disciplinske postupke. Mi imamo pred sudom već četiri tužbe za mobing, znači jedna je već krenula u proces. To su naše isto stare kolege koji godinama rade“, rekla je Ljubica Mlađenović, radnik Gradske uprave.

Da je normalno da ne dobijate platu u roku ili uz kašnjenja od nekoliko mjeseci , mišljenja je gradski menadžer. Gordana Petrović na svom FB profilu navela je i sve gradske institucije koje platu nemaju i ne bune se. Trn u oku je vrtić koga je protokolisala kao politički instruisanu grupu.

Gordana Petrović Fejsbuk objava Facebook/Gordana Petrović

Iz Skupštine grada apeluju na izvršenje budžeta i rad po zakonu. Realokacije koje već godinama protivzakonito vrši gradonačelnik Bijeljine moraju da stanu.

„Evidentno je da jednako sve i jedna ustanova i firma i preduzeće koje se finansira iz budžeta grada Bijeljina se nalazi u problemu. Ono što mi možemo apelovati i usmjeravati i tražiti jeste da svako radi svoj posao. Radite svoj posao za onaj gdje su vas građani birali da budete. Znači realokacije se ne mogu vršiti ovako kako je navedeno u samom zahtjevu za rebalans. Ovo je sve potvrdio i Ustavni sud svojom odlukom i to na inicijativu gradonačelnika. Znači ove ponovo dolazimo do tih famoznih realokacija i vršenja realokacija mimo svih odluka“, rekla je Željana Arsenović, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.

Gdje su pare pitala se ovih dana i GiK koji ne zna sudbinu 650 000 KM koje je Vlada Srpske prebacila da uoči izbora. Ni mi ni danas nismo dobili ni jedan od ovih odgovora, gdje su, da li će i kada biti prebačena sredstva koje grad duguje velikom broju nižih budžetskih korisnika.