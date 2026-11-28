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Gotovo polovina potrošača u Bijeljini je u popodnevnim časovima ostala bez električne energije, a otklanjanje kvara je u toku, rekao je Srni izvršni direktor za terenske poslove u Elektro-Bijeljini Milan Lukić.

Prema njegovim riječima, kvar je na kablu između trafostanica Elektroprenosa i Elektro-Bijeljine. - Intenzivno radimo na tome da se kvar lokalizuje i u toku je prebacivanje na alternativna napajanja - dodao je Lukić.

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