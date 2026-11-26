Potpredsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Miroslav Bojić izjavio je danas u Banjaluci da su na konsultacijama sa kandidatom za predsjednika Vlade Srpske Igorom Dodikom predložili izmjene određenih zakona, posebno Zakona o socijalnoj zaštiti.

Bojić je naveo da u ovom zakonu ima dovoljno prostora za unapređenje budžetskog stanja lokalnih zajednica i Vlade Republike Srpske.

"Razgovarali smo o zakonu o zaštiti od požara, o poslovnim zonama i popravljanju infrastrukture u lokalnim zajednicama gdje je moguće odrediti dodatne lokacije za poslovne zone", rekao je Bojić novinarima poslije konsultacija sa mandatarom.

On je naveo da načelnici i gradonačelnici očekuju da budući ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske bude bude produžena ruka u delegiranju važnih pitanja Vladi Srpske, te da prisustvuje sjednicama Predsjedništva Saveza.

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"Vidimo da imamo ozbiljno razumijevanje. Zahvaljujemo na dosadašnjoj pomoći Vlade Republike Srpske kada je riječ o svim investicijama u lokalnim zajednicama jer je uloženo dosta sredstava", rekao je Bojić, koji je i gradonačelnik Laktaša.

On je ponovio da će Savez opština i gradova biti partner svakoj lokalnoj zajednici u kandidovanju važnih projekata, ali i novoj vladi Republike Srpske, prenosi Srna.