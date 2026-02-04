Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

Branka Marić iz Bijeljine u potrazi je za svojom tetkom za koju su, kako kaže, rekli da je umrla nakon rođenja, a kasnije saznali da je data drugoj ženi.

Ona je svoj apel za pomoć u pronalasku tetke objavila u Fejsbuk grupi "Pokidane veze" navodeći da nema mnogo informacija.

"Tražim svoju tetku. Naime, nemam mnogo informacija ali možda ipak postoji mogućnost da je pronađem, barem vjerujem u to. U bolnici u Bijeljini godine 3. januara 1965. godine, moja baka je rodila dvije zdrave djevojčice (jednojajčane bliznakinje - Milicu i Dragicu)", navodi ona, prenosi portal "Nezavisne".

Kako dodaje, sve je bilo u redu dok nije došla sestra i saopštila baki da je Dragica preminula i da je sahranjena.

"Tako da baka nikada nije ni vidjela svoju bebu nakon toga. Kada je Milica trebala krenuti u školu saznali su da se Dragica još uvijek vodi među živima i da ne postoji karton umrlog. Nakon toga su je tražili do svoje smrti. Prema saznanjima imali su informaciju da je dijete dato gospođi islamske vjeroispovijesti koja je nažalost izgubila svoje dijete po rođenju", ističe Branka.

Ona pretpostavlja da sada njena tetka im i drugo ime.

"Nisam sigurna da li tetka uopšte zna za ovo i da li zna da zapravo ima biološke roditelje i porodicu koja je traži sve ove godine i ne gubi nadu. Obratili smo se i ustanovama za pomoć, ali bezuspješno. Ovo je fotografija moje tetke Milice", napisala je ona uz fotografiju.