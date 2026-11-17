Lokalna uprava Istočni Stari grad i Civilna zaštita Republike Srpske područno odjeljenje Sokolac izveli su na lokalitetu Romanije pokaznu vježbu spasavanja povrijeđenih planinara sa nepristupačnog terena.

Republička uprava Civilne zaštite prema uputama Vlade Republike Srpske sprovodi godišnje planove zaštite od poplava, požara,zemljotresa i sniježnih padavina.

Stručni IT tim Gorske službe spasavanja Istočni Stari Grad napravio je aplikaciju koja pomaže timovima pri organizaciji spasavanja. U slučaju nezgode, putem aplikacije kordinator može da pošalje uzbunu svim učesnicima.

Iz Opštine Istočni Stari kažu da će uvijek će biti na usluzi GSS I CZ za ovakve pokazne vježbe, ali i za djelovanje u stvarnim okolnostima kao što su poplave i požari.